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Репортер Руденко объяснил, почему бойцы ВСУ массово подрываются на своих минных полях

Армия
Репортер Руденко объяснил, почему бойцы ВСУ массово подрываются на своих минных полях
facebook.com  /  Пресс-служба Генштаба ВСУ

Донецк, 21 декабря. Украинские военнослужащие организовали странный и опасный бизнес на линии разграничения в Донбассе.

Причем опасен он в первую очередь для их же сослуживцев, сменяющих уже «бывалых» бойцов на передовой.

О странной предприимчивости украинских военных, объясняющей высокий уровень небоевых потерь в рядах ВСУ, в беседе с журналистом Романом Головановым рассказал донецкий репортер Андрей Руденко, подчеркнув, что опасный промысел появился, наверное, как только были подписаны вторые Минские договоренности и вооруженная группировка Украины вышла на занимаемые ими по сей день позиции.

Дело в том, что в рядах ВСУ на передовой довольно-таки часто происходит ротация. Отслужившие свое бойцы скрывают от новичков информацию о своих минных полях, продавая карты за немалые деньги. Зачастую у новоприбывших нет такой суммы или же они отказываются платить, а отбывающие в казармы военные не раскрывают своих секретов, надеясь продать их более сговорчивым сослуживцам. В итоге смена и «рвется» на своих же минах чуть ли не каждый день.

Репортер Руденко объяснил, почему бойцы ВСУ массово подрываются на своих минных полях
Федеральное агентство новостей /

«Что касается подрывов украинских военнослужащих, об этом ведь часто говорили. На линии соприкосновения регулярно происходит ротация. Подразделения, которые покидают позиции, либо вовсе не делают карты минных полей, либо пытаются их недешево продать. Редко кто соглашается платить немалые деньги, поэтому бойцы ВСУ массово подрываются на своих же минах. Вот такая странная диверсия против своих, продиктованная исключительно жадностью. Да что там говорить. Только по официальной информации за последние две недели на одном участке фронта в районе Песок подорвались четверо украинских солдат. Все остались живы, но инвалидности «заработали», — раскрыл печальный секрет ВСУ донецкий репортер.

Руденко добавил, что в последнее время участилось применение беспилотников со стороны ВСУ. Украинские военные бомбят с их помощью объекты инфраструктуры в ДНР, а также жилые кварталы.

Ранее американист Дробницкий предсказал провал Польши после сравнения Белостока и Смоленска.

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Все новости / Армия / Репортер Руденко объяснил, почему бойцы ВСУ массово подрываются на своих минных полях
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