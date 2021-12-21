Госдеп: США намерены «минимизировать ущерб» для Украины после запуска «СП-2»

Вашингтон, 21 декабря. Власти США продолжают работать с Германией по вопросу «Северного потока — 2», сообщила помощник госсекретаря Карен Донфрид.

По словам чиновницы, таким образом Вашингтон хочет «минимизировать ущерб» для Украины после запуска газопровода в эксплуатацию. Летом 2021 года Германия заявляла, что «Северный поток — 2» не должен навредить Киеву, если Россия «попытается использовать его для дальнейших агрессивных действий».

«Мы продолжаем работать по этому вопросу с Германией и снижать любой ущерб для Украины», — высказалась Донфрид.

Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек назвал «Северный поток — 2» геополитической ошибкой немецкой политической элиты. Как считает политолог Евгений Сатановский, европейским политикам стоит быть осторожнее с подобными заявлениями, которые могут повлечь неприятные последствия.