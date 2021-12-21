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Дед Мороз приехал к владимирским детям на пожарной машине
Общество
Дед Мороз приехал к владимирским детям на пожарной машине
gov.spb.ru  /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Владимир, 21 декабря. Воспитанники детского дома имени Карла Либкнехта встретили любимого новогоднего волшебника, приехавшего на необычном виде транспорта. В этот день областные департаменты образования и социальной защиты населения совместно с главным управлением МЧС России по региону устроили для ребят акцию под названием «Дед Мороз на пожарной машине», сообщают «Владимирские ведомости».

Новая пожарная машина доставила к воротам детского дома новогодний экипаж — Деда Мороза и Снегурочку. В этот день герои новогоднего праздника не только порадовали детей поздравлениями и подарками, но и рассказали о правилах противопожарной безопасности. А также показали устройство пожарного автомобиля. Все это было сделано по-доброму, весело, но в то же время профессионально. Ведь Снегурочка, когда не выполняет обязанности внучки Деда Мороза, служит в отделе профилактики пожаров.

После прощания с воспитанниками детского дома Дед Мороз отправился с такими же визитами в Кольчугинский детский психоневрологический интернат для детей с особенностями развития, Суздальский коррекционный детский дом и специальную (коррекционную) школу-интернат в городе Камешково.

Ранее ФАН рассказывал о начале работы Усадьбы Деда Мороза в Москве. Теперь она будет открыта круглый год.

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Все новости / Общество / Дед Мороз приехал к владимирским детям на пожарной машине
дед мороз пожарная машина снегурочка детский дом
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