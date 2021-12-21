Путин исполнил желание подростка из Подмосковья и подарил ему гитару

Москва, 21 декабря. Президент России Владимир Путин исполнил желание 14-летнего ребенка из Московской области, который хотел получить гитару на Новый год.

Российский лидер принял участие в акции «Елка желаний». Он вытянул новогодние шарики с мечтами участников мероприятия. На первом было желание 14-летнего Марка К. из Подмосковья. Ребенок написал, что хотел бы получить гитару на Новый год. Спустя несколько дней Путин позвонил ребенку и заверил, что подберет ему музыкальную школу, сообщает РИА Новости.

«Ты хочешь туда ходить? Давай организуем это. Это несложно будет сделать. Я тебя поздравляю, это подарок на Новый год», — заявил глава государства.

Президент России Владимир Путин исполнит также желание семилетнего мальчика из Воронежской области. Ребенок заявил, что хочет прокатиться на настоящем танке.