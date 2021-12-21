Каждый третий россиянин прибавляет в весе за время новогодних каникул

Москва, 21 декабря. Каждый третий россиянин набирает лишние килограммы за период новогодних каникул. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали в пресс-службе компании Hasttings, проводившей собственное исследование.

Большинство участников опроса (37%) отметили, что набирают от одного до трех килограммов. 28% опрошенных прибавляют в весе меньше, до килограмма. У 18% вес увеличивается на три-пять килограммов, а у 17% любителей новогоднего застолья — свыше пяти килограммов. При этом у 23% опрошенных вес за праздничный период не меняется, а 44% не считают нужных контролировать вес во время праздников.

26% готовы сократить количество праздничной трапезы, 16% планируют уменьшить калорийность новогоднего стола, 17% хотят отказаться от алкоголя, а 29% ждут праздничных выходных, чтобы заняться спортом.

Ранее ФАН приводил мнение диетолога Маргариты Королевой. Она уверена, что употребление алкоголя значительно повышает риск переедания.