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Татьяна Навка сообщила о состоянии избитого фигуриста Соловьева

  /   Обновлено: 21 декабря 2021 17:57
Общество
Татьяна Навка сообщила о состоянии избитого фигуриста Соловьева
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 21 декабря. Фигуристка Татьяна Навка высказалась о состоянии коллеги Дмитрия Соловьева. Она поддержала спортсмена, который находится под присмотром медиков после жесткого избиения.

Соловьев оказался в больнице после драки с тремя неизвестными. Спортсмен заступился за возлюбленную, получил множество повреждений. Навка призналась, что инцидент привел ее в ярость, а также поделилась подробностями о состоянии Соловьева.

«Дима в тяжелом состоянии, в больнице. У него сотрясение мозга, внутренние тяжелые повреждения. Слава богу, он жив, но эти подонки должны понести наказание по полной мере. Он защищал свою жену, настоящий мужчина», — цитирует Навку «Матч ТВ».

Представительница Соловьева Елена Болотова также подтвердила новости о нападении на фигуриста в беседе с телеканалом «360». По ее словам, необходимо дождаться заключения медиков, чтобы узнать, в каком состоянии находится спортсмен. Она также подтвердила причину инцидента: Соловьев пострадал, когда пытался защитить керлингистку Анну Сидорову.

Нападение произошло ночью в Москве. Трое мужчин напали на Соловьева, после чего звезда «Ледникового периода» была госпитализирована.

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Все новости / Общество / Татьяна Навка сообщила о состоянии избитого фигуриста Соловьева
соловьев сидорова навка
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