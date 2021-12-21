Татьяна Навка сообщила о состоянии избитого фигуриста Соловьева

Москва, 21 декабря. Фигуристка Татьяна Навка высказалась о состоянии коллеги Дмитрия Соловьева. Она поддержала спортсмена, который находится под присмотром медиков после жесткого избиения.

Соловьев оказался в больнице после драки с тремя неизвестными. Спортсмен заступился за возлюбленную, получил множество повреждений. Навка призналась, что инцидент привел ее в ярость, а также поделилась подробностями о состоянии Соловьева.

«Дима в тяжелом состоянии, в больнице. У него сотрясение мозга, внутренние тяжелые повреждения. Слава богу, он жив, но эти подонки должны понести наказание по полной мере. Он защищал свою жену, настоящий мужчина», — цитирует Навку «Матч ТВ».

Представительница Соловьева Елена Болотова также подтвердила новости о нападении на фигуриста в беседе с телеканалом «360». По ее словам, необходимо дождаться заключения медиков, чтобы узнать, в каком состоянии находится спортсмен. Она также подтвердила причину инцидента: Соловьев пострадал, когда пытался защитить керлингистку Анну Сидорову.

Нападение произошло ночью в Москве. Трое мужчин напали на Соловьева, после чего звезда «Ледникового периода» была госпитализирована.