Макрон провел телефонные переговоры с Путиным

Париж, 21 декабря. Президент Франции Эммануэль Макрон созвонился с главой Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Елисейский дворец.

Уточняется, что во время телефонных переговоров лидеры двух государств обсудили ситуацию вокруг Украины.

Ранее французский президент рассказал, что Париж в ближайшие недели надеется добиться прогресса в рамках «нормандского формата» по теме Украины. По словам Макрона, необходимо вернуть Российскую Федерацию в «политические рамки». Глава государства добавил, что Минские соглашения обсуждались на саммите Евросоюза в Брюсселе.