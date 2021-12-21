Писатель Маргарита Грачева начала вести колонку на ФАН о домашнем насилии и о жизни инвалидов в РФ

ФАН представляет нового колумниста — писательницу, блогера, фотомодель, многодетную мать Маргариту Грачеву. Недавно об этой молодой женщине из Серпухова, страшную историю которой помнят многие, вновь заговорили в связи с вердиктом Европейского суда по правам человека. Маргарите, которой в 2017 году муж-садист отрубил кисти рук, ЕСПЧ присудил рекордную для одного человека компенсацию почти в 400 тысяч евро.

В авторской колонке для ФАН Маргарита планирует уделять много внимания проблеме домашнего насилия, а также освещать другие темы, которые ей близки как многодетной матери, инвалиду, писательнице и блогеру. Напоминаем, мнение, высказываемое в авторской колонке, может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Фото предоставлено Маргаритой Грачевой / Антон Халитов

Давайте познакомимся: я — многодетная мама-трансформер. Колонка Маргариты Грачевой

Здравствуйте, меня зовут Маргарита Грачева, мне 29 лет, и я мама-трансформер. Я называю себя так, потому что вместо правой руки у меня бионический протез и я многодетная мама. Моим сыновьям девять и семь лет, а младшему — всего четыре месяца. Уходящий год был для меня счастливым, он подарил мне Ярослава.

Четыре года назад со мной случилась беда, возможно, кто-то слышал мою ужасную историю. Развод с первым мужем оказался запредельным кошмаром, он отрубил мне топором кисти рук. Левую руку удалось собрать по кусочкам и пришить, но, конечно, она сохранила не все функции, лишь около 15%. Я считаю, что это все равно огромный успех врачей, мой личный и всех тех, кто переживал за меня. Ведь фрагменты кисти пролежали несколько часов в лесу, прежде чем их удалось найти, доставить в больницу и сделать реплантацию.

Фото предоставлено Маргаритой Грачевой / Полина Шереметьева

К сожалению, обращение в полицию трагедию тогда не предотвратило…

С той поры ко мне обратилось много женщин, которые ищут защиты от домашних тиранов и не находят ее в государственных структурах. И, конечно, тема профилактики домашнего насилия для меня будет актуальна всегда. Но на эту тему мы поговорим с вами чуть позже, потому что она слишком тяжела для предпраздничных дней. Скажу только, что вместе с адвокатами Центра защиты пострадавших от насилия Консорциума женских неправительственных объединений в декабре этого года мы выиграли дело в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Кроме информации о денежной компенсации, в решении суда сказано, что власти России должны принять меры для борьбы с домашним насилием, финансировать программы реабилитации пострадавших, тщательно и быстро рассматривать все жалобы и своевременно привлекать к ответственности виновных. Это первое в истории Европейского суда пилотное решение по домашнему насилию.

vk.com / Маргарита Грачёва

После случившегося в декабре 2017 года я стала инвалидом первой группы. И я хотела бы здесь, обращаясь к читателям ФАН, также говорить о жизни в России людей с ограниченными возможностями и протезами, о преодолении и умении не сдаваться.

Ну и конечно, я готова делиться с вами, моими читателями, позитивными моментами своей жизни. В декабре мой старший сын Дима сдал на третий юношеский разряд по фигурному катанию, средний получил желтый пояс по тхэквондо, а малыш начал переворачиваться на живот — и это уже повод для радости.

Когда-то давно, еще до трагедии, изменившей мою жизнь, я поставила в качестве статуса в своих соцсетях известную фразу американского писателя Дэна Брауна:

«Возможно все! На невозможное просто требуется больше времени».

С тех пор эти слова стали моим жизненным девизом. В общем, я считаю, что всегда нужно идти вперед, не жалеть себя чрезмерно и верить в хорошее. Пусть в наступающем году у вас будет много ярких впечатлений и приятных чудес! До встречи!

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.