План Эрдогана по дедолларизации населения создает предпосылки для роста ключевой ставки

Анкара, 21 декабря. Экономисты предсказывают повышение ключевой ставки (КС) турецким Центробанком (ЦБ) после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал план по борьбе с долларизацией экономики и укреплению лиры. Данное заявление турецкого лидера уже привело к укреплению национальной валюты до 12,88 лир за доллар (еще 18 декабря данный показатель находился на отметке 16,12:1, а ранее превысил отметку 17,3).

Упомянутые меры включают в себя оплату дохода в лирах по беспоставочным фьючерсам, отмену налога на лировые облигации, компенсацию вкладчикам в лире, если потери на курсе превысят проценты по депозиту. Это, по задумке Эрдогана, должно побудить турок хранить сбережения в укрепившейся национальной валюте, а не в долларах.

«Мы представляем новую финансовую альтернативу гражданам, которые хотят облегчить свои проблемы, связанные с ростом обменных курсов и обесцениванием их сбережений. <…> С учетом снижения процентных ставок мы все увидим, как инфляция начнет снижаться в течение нескольких месяцев», — заявил государственный лидер.

Таким образом, Эрдоган объявил о намерении продолжить политику уменьшения КС, хотя обещанные шаги подразумевают ее рост, как считает ряд экономистов.

«Они отказались от своей политики, не сказав об этом [прямо]. Они увидели, что их экономическая модель ведет в тупик. Это повышение процентной ставки. ПСР (правящая «Партия справедливости и развития» — Прим. ред.) изменила свою политику. Теперь они могут сказать, что снизили ставки и увеличили стоимость лиры. Посмотрим, купятся ли люди на этот аргумент», — заявил 20 декабря Дурмуш Йылмаз, бывший управляющий Центробанком Турции.

План Эрдогана должен сопровождаться именно повышением КС, так как ее удержание или даже дальнейшее снижение окажет противодействие заявленным мерам.

«Если разница между обменным курсом и депозитами будет выплачена государством, это означает, что процентная ставка будет повышена в соответствии с рыночными условиями. Так почему же ЦБ снижает ставки?», — спрашивает Эринч Елдан, экономист из Университета Кадир Хас.

«Произошло необъявленное грандиозное повышение процентной ставки. Это не сработает, если Центробанк продолжит поддерживать 14-процентную ставку. Они разрушают страну, вступая в борьбу с элементарной экономикой», — сказал экономист Рафет Гюркайнак.

С начала 2017 года турецкая лира обесценилась по отношению к доллару на 268% (в 3,68 раза), а в 2021 году девальвация набрала ускоренные темпы. Однако именно снижение ключевой ставки не является основным фактором, обусловившим обесценивание турецкой национальной валюты.

Turkish lira in freefall, dropping another 5% today pic.twitter.com/4FFXc7uAr6 — MacroMarketsDaily Newsletter (@macro_daily) December 1, 2021

За последние пять лет из республики ушло значительное количество иностранных инвесторов, что связано как с подавлением свобод и инакомыслия после путча 2016 года, так и с порчей отношений с США и Евросоюзом. Кроме того, свой отпечаток нанесла эпидемия коронавируса. Для поддержания лиры на плаву Центробанк несколько раз проводил валютные интервенции, к настоящему моменту истощив собственные резервы.

Уровень жизни рядовых турок падает, их доверие к государственной кредитно-денежной системе подорвано. Впрочем, у этой ситуации есть и оборотная сторона: экспорт республики существенно вырос за счет снижения цен на турецкие товары в долларах, а инфляция наряду с уменьшением кредитных ставок провоцирует предпринимателей брать выгодные займы и быстрее вкладывать полученные лиры, избавляться от них.

“It is economically crazy to think that a country can build an export-oriented economy simply on the back of a trashed currency,” he said. “If that were the case, Zimbabwe would be a tech superpower.”#Turkey #TurkishLira #erdoğanistifa https://t.co/10ms2Fz5UK — Mohamed Samir (@Moh_S_Khedr) December 18, 2021

Несмотря на очевидное падение благосостояния населения, Эрдоган настаивает на той позиции, что снижение процентных ставок приводит к падению инфляции. Государственный лидер утверждал, что национальная валюта стабилизируется к президентским выборам 2023 года, что вызывает сомнения у многих экономистов.

«Мы снижаем процентные ставки. Не ждите от меня ничего другого. Как мусульманин, я буду продолжать делать то, что должно», — говорил Эрдоган.

Эти слова по своей задумке призваны оправдать президента перед приверженцами ислама, в котором запрещено ростовщичество.

Влияние на периферию

Экономический кризис, наблюдаемый в Турции, перерос в полномасштабную катастрофу в непризнанной Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК). Девальвация лиры наложилась на сбои в цепочке поставок, в результате чего многие турки-киприоты потеряли доступ к основным товарам.

Новоизбранное коалиционное правительство турецкой части острова отрицает наличие, в частности, топливного кризиса, в то время как присутствующие компании вынуждены приобретать зарубежный газ за валюту. Местные жители сообщают, что уличные фонари не работают на некоторых главных магистралях острова, а отключение электроэнергии стало обычным делом.

Turkish economic crisis wrecks Northern Cyprus, basic goods unavailable: As the value of the Turkish Lira plummets against foreign currency, the Turkish Republic of Northern Cyprus is in a state of crisis. Supply chains are crumbling and many basic goods… https://t.co/W6hPJRfaTE — ???? Tᴜʀᴋᴇʏ NEWS ???????? (@Tr__News) December 21, 2021

К этому добавляется угроза продовольственного кризиса. В последние несколько дней новое островное правительство решило открыть кипрский рынок муки и хлебобулочных изделий для турецкого импорта «с материка» без его обложения налогами.

Это привело к тому, что местные СМИ назвали «мучным кризисом». После открытия внутреннего рынка сразу три крупных кипрских производителя муки заявили, что они останавливают производство из-за внесения законодательных изменений без оглядки на них. В настоящий момент они проводят переговоры с властями.

Turkish lira's steep depreciation triggers fuel crisis in Northern Cyprus #Turkey https://t.co/RBfzWvTX5Q — Duvar English (@DuvarEnglish) December 7, 2021

В результате экономической неопределенности, вызванной падением лиры и стремительным ростом инфляции, многие турки-киприоты ищут работу в южной части острова, контролируемой Грецией. Они с нетерпением ждут начала программы Федерации кипрско-турецких профсоюзов, которая помогает своим членам найти заработок за границей. Планируется занять около 8000 человек для работы на юге острова в сфере услуг и в строительстве. Несколько сотен человек уже подали заявки на участие.

Использующие евро греки-киприоты, в свою очередь, наводняют турецкую часть острова в поисках дешевого топлива и предметов первой необходимости. За несколько последних дней, когда лира продемонстрировала свой исторический минимум, на контрольно-пропускных пунктах «зеленой линии» (где греки могут перейти на турецкую сторону) образовались длинные очереди.

Turkish Cypriot fuel suppliers stop selling petrol on lira’s declineshttps://t.co/n0w9ZCyDY5 — Ahval (@ahval_en) October 21, 2021

Экономические трудности коснулись и жителей территорий на севере Сирии, которые контролируются протурецкими группировками боевиков и ВС Турции. В качестве основной валюты по инициативе бандформирований тут введена именно турецкая лира, и ее девальвация привела к обнищанию и без того небогатого местного населения. Подобное обстоятельство закономерно обуславливает дополнительное недовольство сирийцев.