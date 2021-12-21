Шойгу: Россия завершила усиление военной инфраструктуры в Арктике

Москва, 21 декабря. Российские рубежи в Арктике надежно прикрыты от иностранной агрессии. Об этом во время расширенного заседания коллегии Министерства обороны РФ заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

Вооруженные силы РФ разместили на Северном полюсе ракетные комплексы и системы противовоздушной обороны. Кроме этого, оборонное ведомство завершило строительство сразу двух военных баз, уточнил Шойгу.

«На арктических островах, архипелагах и в удаленных районах побережья завершено создание двух военных баз, организовано несение боевого дежурства подразделений ПВО и береговых ракетных комплексов. Реализуемый комплекс мер позволил нам надежно закрыть арктические рубежи России от агрессивной военной деятельности иностранных государств», — подчеркнул министр.

Шойгу отметил, что в Арктике близится к завершению реконструкция пяти аэродромов для приема всех типов воздушных судов.

В ходе заседания глава Минобороны напомнил, что в этом году первый ракетный полк был полностью перевооружен на комплексы «Авангард», а также в рядах ВКС РФ был сформирован авиационный полк истребителей МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», пишет RT.