Депутаты Госдумы в I чтении приняли законопроект о запрете продажи животных на рынках

Москва, 21 декабря. Депутаты Государственной думы России рассмотрели законопроект, предусматривающий введение запрета на продажу животных в зоомагазинах и на птичьих рынках. Он был одобрен в первом чтении.

Законопроект о запрете продажи животных на рынках и в зоомагазинах был предложен в июле 2021 года главой комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимиром Бурматовым. Он подразумевает внесение поправок в закон об ответственном обращении с животными. Предполагается, что принятие законопроекта позволит наделить правительство полномочиями устанавливать требования к местам продажи.

В свою очередь спикер Государственной думы Вячеслав Володин подчеркнул, что зачастую в зоомагазинах и на рынках животные содержатся в тесных и недопустимых условиях. При этом им не обеспечивают надлежащего ухода. Он отметил, что такие ситуации необходимо исключить.

Депутаты Госдумы также могут рассмотреть законопроект об отмене обязательного техосмотра транспортных средств. Согласно тексту документа, автомобилистов могут освободить от штрафа при отсутствии диагностической карты. Рассмотрение законопроекта может состояться в среду, 22 декабря.