Лулу да Силву назвали лучшим президентом в истории Бразилии

Бразилиа, 21 декабря. Более половины населения Бразилии считает, что Луис Инасиу Лула да Силва является лучшим президентом за всю историю страны, в то время как нынешний глава государства Жаир Болсонару считается худшим. Об этом сообщает компания Datafolha.

По результатам опроса общественного мнения, Лула да Силва от Партии трудящихся (РТ) (2003–2010 года) возглавляет список лучших президентов страны с 51% голосов. Болсонару занимает второе место с 11%, после него следуют Фернанду Энрики Кардозу (1995–2002 года) с 7%, Жетулиу Варгас (1930–1945 и 1951–1954) и Жуселину Кубичек (1956–1961) с 4% и другие.

Brazil, Datafolha poll:



"Who do you consider to be the best president in the country's history?"



Lula (PT, centre-left): 51%

Bolsonaro (PL, right): 11%

FHC (PSDB, centre-right): 7%

Vargas (PTB, centre-left): 4%

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Fieldwork: 13-16 December '21

Sample size: 3,666#Brazil pic.twitter.com/XqYV6qvBJj — America Elects (@AmericaElige) December 20, 2021

Опрос общественного мнения 3666 человек проводился с 13 по 16 декабря в 191 городе. Предел погрешности составляет около 2%.

В предыдущих исследованиях Datafolha с 2015 по 2016 года, в разгар коррупционного скандала, операции «Автомойка» и импичмента Дилмы Руссефф, Лула также считался лучшим президентом Бразилии среди 35–40% опрошенных. В 2010 году данная цифра составляла рекордный 71%.

Лула пользуется популярностью среди жителей северо-востока (66%), безработных (63%), граждан от 16 до 24 лет (61%), белого населения (43%) и предпринимателей (22%).

Нынешний президент Жаир Болсонару получил наибольшее количество голосов от бразильцев с высоким уровнем дохода (19%), евангельских христиан (19%), безработных (7%) и предпринимателей (24%).

Outra pesquisa ruim p/ a politização da toga. Pesquisa Ipespe tbem aponta chance de Lula vencer no 1° turno, na margem de erro (3,2). Um cenário é possível; outro não. 1000 pessoas ouvidas por telefone. P/ registro: Datafolha ouviu + de 3600 presencialmente. Kd super-Moro? pic.twitter.com/AZOyFwzMyR — Reinaldo Azevedo (@reinaldoazevedo) December 20, 2021

Что касается худшего главы государства за всю историю Бразилии, Болсонару возглавляет список с 48%, в то время, как Лула получил 18% голосов. Управлением Болсонару особенно недовольны студенты (65%), безработные (57%) и евангельские христиане (35%).

Президентские выборы

Федеральное агентство новостей /

Ранее Лула да Силва подтвердил намерение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента на выборах в 2022 году, обещав дать окончательный ответ в начале 2022 года.

76-летний Лула восстановил в этом году свои политические права после того, как Верховный суд Бразилии оправдал экс-президента по всем обвинениям в коррупции.

По результатам социологических исследований, Лула имеет большие шансы выиграть на предстоящих выборах. Политик получил поддержку 44% респондентов, тогда как нынешнего президента Жаира Болсонару поддерживает лишь 21% опрошенных.