Лулу да Силву назвали лучшим президентом в истории Бразилии

Бразилиа, 21 декабря. Более половины населения Бразилии считает, что Луис Инасиу Лула да Силва является лучшим президентом за всю историю страны, в то время как нынешний глава государства Жаир Болсонару считается худшим. Об этом сообщает компания Datafolha.

По результатам опроса общественного мнения, Лула да Силва от Партии трудящихся (РТ) (2003–2010 года) возглавляет список лучших президентов страны с 51% голосов. Болсонару занимает второе место с 11%, после него следуют Фернанду Энрики Кардозу (1995–2002 года) с 7%, Жетулиу Варгас (1930–1945 и 1951–1954) и Жуселину Кубичек (1956–1961) с 4% и другие.

