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Лулу да Силву назвали лучшим президентом в истории Бразилии

Весь мир
Лулу да Силву назвали лучшим президентом в истории Бразилии
PrScr Twitter  /  @LulaOficial

Бразилиа, 21 декабря. Более половины населения Бразилии считает, что Луис Инасиу Лула да Силва является лучшим президентом за всю историю страны, в то время как нынешний глава государства Жаир Болсонару считается худшим. Об этом сообщает компания Datafolha.

По результатам опроса общественного мнения, Лула да Силва от Партии трудящихся (РТ) (2003–2010 года) возглавляет список лучших президентов страны с 51% голосов. Болсонару занимает второе место с 11%, после него следуют Фернанду Энрики Кардозу (1995–2002 года) с 7%, Жетулиу Варгас (1930–1945 и 1951–1954) и Жуселину Кубичек (1956–1961) с 4% и другие.

Опрос общественного мнения 3666 человек проводился с 13 по 16 декабря в 191 городе. Предел погрешности составляет около 2%.

В предыдущих исследованиях Datafolha с 2015 по 2016 года, в разгар коррупционного скандала, операции «Автомойка» и импичмента Дилмы Руссефф, Лула также считался лучшим президентом Бразилии среди 35–40% опрошенных. В 2010 году данная цифра составляла рекордный 71%.

Лула пользуется популярностью среди жителей северо-востока (66%), безработных (63%), граждан от 16 до 24 лет (61%), белого населения (43%) и предпринимателей (22%).

Нынешний президент Жаир Болсонару получил наибольшее количество голосов от бразильцев с высоким уровнем дохода (19%), евангельских христиан (19%), безработных (7%) и предпринимателей (24%).

Что касается худшего главы государства за всю историю Бразилии, Болсонару возглавляет список с 48%, в то время, как Лула получил 18% голосов. Управлением Болсонару особенно недовольны студенты (65%), безработные (57%) и евангельские христиане (35%).

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Лулу да Силву назвали лучшим президентом в истории Бразилии
Федеральное агентство новостей /

Ранее Лула да Силва подтвердил намерение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента на выборах в 2022 году, обещав дать окончательный ответ в начале 2022 года.

76-летний Лула восстановил в этом году свои политические права после того, как Верховный суд Бразилии оправдал экс-президента по всем обвинениям в коррупции.

По результатам социологических исследований, Лула имеет большие шансы выиграть на предстоящих выборах. Политик получил поддержку 44% респондентов, тогда как нынешнего президента Жаира Болсонару поддерживает лишь 21% опрошенных.

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