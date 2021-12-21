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Национальный плодоовощной союз озвучил причины роста цен на продукты в России

Экономика
Национальный плодоовощной союз озвучил причины роста цен на продукты в России
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Москва, 21 декабря. Рост продовольственных цен в России вызван совокупностью факторов, заявил в комментарии «Известиям» директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков.

Он напомнил, что в 2020 году был плохой урожай, и в 2021 году превзойти прошлогодние результаты не удалось. По словам представителя отрасли, во-первых, себестоимость многих ресурсов выросла, во-вторых - появились сложности с рабочей силой.

«Как известно, был запрет на въезд сезонных рабочих. А для выращивания продуктов на «борщевой набор» они привлекаются в первую очередь. В-третьих, сложились неблагоприятные погодные условия. Из-за поздней весны овощи были посажены на две недели позже, а сентябрь, время сбора урожая, оказался очень влажным и холодным, в результате чего работы перенесли на октябрь. Из-за этого в сентябре предложение было аномально низким. Все это сказалось на ценах», — объяснил Глушков.

Он добавил, что овощеводство зачастую связан с мелкими хозяйствами, которые слишком медленно внедряют технологические новшества. Кроме того, государство слабо помогает производителям овощей, считает Глушков.

Тем временем власти регионов готовят меры по снижению продовольственных цен. Они планируют компенсировать затраты на корм для скота и ограничить торговые надбавки.

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овощи глушков продовольствие
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