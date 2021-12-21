Глава Минобороны Шойгу озвучил планы по индексации зарплат контрактников

Москва, 21 декабря. Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил, каким образом будут индексироваться зарплаты военных в 2022 и 2023 годах.

Заработная плата контрактных военнослужащих в период с 2022 по 2023 годы будет индексироваться сверх плана, отметили в Министерстве обороны РФ.

«В 2022–2023 годах индексация будет проведена сверх запланированных параметров», — подчеркнул Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии МО с участием президента Владимира Путина.

Зарплата военных индексировалась в предыдущем году на 3,7%, а в рамках ежегодного увеличения числа военных, проходящих службу по контракту, в 2021-2023 годах Министерство обороны дополнительно выделит 180,2 млрд рублей.

Осенью ряд военнослужащих, а также полицейские и пожарные получили от государства по 15 тыс. рублей по указу главы государства.