Пентагон начинает борьбу с «экстремистами» в Армии США в ответ на штурм Капитолия

Вашингтон, 21. Министерства обороны США опубликовало правила для противодействия экстремизму в армии. Новые нормы ввели перед годовщиной захвата Капитолия 6 января, в котором приняли участие несколько десятков бывших военных. Об этом сообщает The Huffington Post.

The new guidelines come nearly a year after some current and former service members participated in the riot at the U.S. Capitol. https://t.co/hhPFTnJkZz