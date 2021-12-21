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Пентагон начинает борьбу с «экстремистами» в Армии США в ответ на штурм Капитолия

Весь мир
Пентагон начинает борьбу с «экстремистами» в Армии США в ответ на штурм Капитолия
wikipedia.org  /  David B. Gleason / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 21. Министерства обороны США опубликовало правила для противодействия экстремизму в армии. Новые нормы ввели перед годовщиной захвата Капитолия 6 января, в котором приняли участие несколько десятков бывших военных. Об этом сообщает The Huffington Post.

В Пентагоне отчитались, что в рядах вооруженных сил страны обнаружили порядка 100 человек, уличенных в экстремистской деятельности в прошлом году. В ведомстве предупредили, что число может вырасти, учитывая распространение крайних взглядов, особенно среди ветеранов.

В новых правилах описывается ряд запретов, таких, как пропаганда терроризма, сбор средств или участие в митингах в поддержку экстремистских группировок, а также лайки и репосты записей с подобной риторикой в социальных сетях. Пентагон не называет списка конкретных организаций, при этом отмечает, что командиры должны сами оценить, насколько активно солдат поддерживает те или иные крайние взгляды.

Новые правила распространяются на все военные службы, включая береговую охрану, которая в мирное время входит в состав Министерства внутренней безопасности США (DHS).

В апреле администрация Байдена попросила конгресс увеличить финансирование кадровых органов Погранично-таможенной, а также Иммиграционной службы США до 470 миллионов долларов для выявления и дальнейшего увольнения сотрудников, придерживающихся экстремистских взглядов.

Пентагон начинает борьбу с «экстремистами» в Армии США в ответ на штурм Капитолия
Федеральное агентство новостей /

В середине декабря несколько американских генералов в отставке предупредили, что армии США может грозить раскол в случае очередной попытки государственного переворота. По их мнению, события, подобные захвату Капитолия 6 января, могут ввергнуть нацию в состояние «гражданской войны».

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