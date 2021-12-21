Американист Дробницкий предсказал сокрушительный провал Польши после сравнения Белостока и Смоленска

Смоленск, 21 декабря. Очередной вброс польских пропагандистов, все еще не теряющих надежду раскачать Белоруссию, может сыграть с Варшавой злую шутку.

Таким мнением с подписчиками канала «Соловьев LIVE» поделился историк-американист, политолог Дмитрий Дробницкий, комментируя появившийся не так давно в Сети призыв сравнить российские и польские города. Эксперт отметил, что, несмотря на сокрушительный провал с аналогом майдана в Минске в 2019 году, Польша все еще пытается отравить сознание белорусов, настойчиво уверяя людей, что движение на восток — это признак эдакого регресса. Нахальный призыв к сравнению, раскручиваемый в белорусском сегменте соцсетей, можно смело назвать элементом все той же пропагандисткой кампании.

Невские Новости / Александра Щетинина

Политолог иронично добавил, что как минимум с «городским тезисом» польские технологи грубо ошиблись, показав свой уровень интеллекта и незнание российских реалий. По крайней мере сразу становится понятно, что эти ребята никогда не были в России, хотя по роду деятельности их просто обязаны были предварительно отправить в командировку. По мнению Дробницкого, никто и не откажется от такого сравнения. Вот только Варшаву ждет после него болезненный, но очень важный урок.

«Момент такой вроде бы хитрый: А давайте сравним Белосток и Смоленск. А давайте, на самом деле. Боюсь Польшу с этой идеей после такого сравнения ждет сокрушительный провал. Они там сами запутались в ими же выдуманной клюкве о России и давно потеряли связь с реальностью. Я вот уверен, что Смоленск выиграет в сравнении, а авторы этой идеи будут посрамлены. Поляки еще удивятся», — подчеркнул американист.

Дробницкий также отметил, что информационное присутствие антироссийских пропагандистов слишком сильно на всем постсоветском пространстве. Россия постоянно должна модернизировать и расширять контрмеры, чтобы не проиграть эту гонку.

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