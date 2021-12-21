Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 декабря 19:12
19:10
Происшествия
Петербуржцы просят администрацию спасти от разрушения дом писателя Юрия Чубакова
19:07
Шоу-бизнес
Иван Ургант и Ксения Собчак стали гостями новогоднего бранча в Москве
19:03
Армия
Sohu: «Мурманск-БН» позволил России добиться превосходства в сфере создания систем РЭБ
19:02
Общество
Мясников опроверг миф о запрете мочить место прививки
19:00
Экономика
Жители России сняли со счетов рекордный объем валюты
19:00
Общество
Главные новости дня: 21 декабря
19:00
Общество
Жители Приморского района Петербурга жалуются на некачественно обработанные ото льда тротуары
18:59
Политика
Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в любом формате
18:59
Происшествия
ФАН узнал о самочувствии избитого в Москве олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева
18:55
Весь мир
Посол Ирана в Йемене скончался из-за осложнений при коронавирусе
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Американист Дробницкий предсказал сокрушительный провал Польши после сравнения Белостока и Смоленска

  /   Обновлено: 21 декабря 2021 17:39
Политика
Американист Дробницкий предсказал сокрушительный провал Польши после сравнения Белостока и Смоленска
pixabay.com

Смоленск, 21 декабря. Очередной вброс польских пропагандистов, все еще не теряющих надежду раскачать Белоруссию, может сыграть с Варшавой злую шутку.

Таким мнением с подписчиками канала «Соловьев LIVE» поделился историк-американист, политолог Дмитрий Дробницкий, комментируя появившийся не так давно в Сети призыв сравнить российские и польские города. Эксперт отметил, что, несмотря на сокрушительный провал с аналогом майдана в Минске в 2019 году, Польша все еще пытается отравить сознание белорусов, настойчиво уверяя людей, что движение на восток — это признак эдакого регресса. Нахальный призыв к сравнению, раскручиваемый в белорусском сегменте соцсетей, можно смело назвать элементом все той же пропагандисткой кампании.

Американист Дробницкий предсказал сокрушительный провал Польши после сравнения Белостока и Смоленска
Невские Новости / Александра Щетинина

Политолог иронично добавил, что как минимум с «городским тезисом» польские технологи грубо ошиблись, показав свой уровень интеллекта и незнание российских реалий. По крайней мере сразу становится понятно, что эти ребята никогда не были в России, хотя по роду деятельности их просто обязаны были предварительно отправить в командировку. По мнению Дробницкого, никто и не откажется от такого сравнения. Вот только Варшаву ждет после него болезненный, но очень важный урок.

«Момент такой вроде бы хитрый: А давайте сравним Белосток и Смоленск. А давайте, на самом деле. Боюсь Польшу с этой идеей после такого сравнения ждет сокрушительный провал. Они там сами запутались в ими же выдуманной клюкве о России и давно потеряли связь с реальностью. Я вот уверен, что Смоленск выиграет в сравнении, а авторы этой идеи будут посрамлены. Поляки еще удивятся», — подчеркнул американист.

Дробницкий также отметил, что информационное присутствие антироссийских пропагандистов слишком сильно на всем постсоветском пространстве. Россия постоянно должна модернизировать и расширять контрмеры, чтобы не проиграть эту гонку.

Ранее дипломат Константин Гаврилов объяснил, как «китайский козырь» РФ загнал НАТО в тупик.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Американист Дробницкий предсказал сокрушительный провал Польши после сравнения Белостока и Смоленска
россия белоруссия польша смоленск майдан Белосток
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать