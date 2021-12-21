Дом у дорожной развязки: кто оплатит дискомфорт из-за смога, шума и пыли

Прогресс не остановить — количество дорог растет, как и нагрузка на них. Продумываются и воплощаются в жизнь все новые и новые транспортные развязки, исключающие транспортный коллапс. Но у этой истории, как и у любой другой, есть обратная сторона — люди, вынужденные жить рядом с подобными объектами. С какими проблемами они сталкиваются, и кто, кроме них самих, может решить эти затруднения, в беседе с ФАН рассказал генеральный директор ООО «МСУ-18» Михаил Калиновский.

По словам специалиста, нормами проектирования и строительства (СНиП, СанПиН) определены условия размещения защитных ограждений транспортных развязок и магистралей от жилых строений, зданий и сооружений различного назначения. Но если есть вероятность съезда транспорта в направлении вашей недвижимости или наличия других проблем, необходимо обратиться за решением данного вопроса к районным властям.

«Власти обязаны произвести проверку. Для этого привлекаются соответствующие службы: дорожная инспекция, ДПС и другие. Результат такой проверки — документ с указанными нормативами проектирования данного участка дороги и фактическим соответствием этим нормативам. Этим документом и следует руководствоваться в дальнейшем», — пояснил Калиновский.

Давно возведенный дом около новых развязок

Как объяснил эксперт, первый сценарий может выглядеть так — давно возведенный дом вдруг оказался в соседстве с новой развязкой. Произойти это может по разным причинам, но, независимо от них, чревато неприятными последствиями.

«Чаще всего жители таких домов жалуются на шум и вибрации от дороги, мешающие нормально жить. Также они страдают от загрязнения воздуха, что влияет на самочувствие и здоровье. Помимо прочего круглосуточный свет в окнах от проезжающих мимо машин, мешает ночному отдыху», — перечислил Калиновский.

Однако, по его словам, эти проблемы в той или иной степени можно нивелировать.

Личный архив Михаила Калиновского /

Чтобы избавиться от шума, надо сначала доказать его наличие и ожидать помощи в устранении. Обычно жильцы обращаются в специализированную организацию или лабораторию для замера уровня шума. В случае превышения предельно допустимых уровней — это 30 дБ ночью и 40 днем, а также суммарных воздействий, следует обратиться к властям муниципалитета за устранением проблемы.

«Выходом станет установка специальных звукоотражающих и шумопоглощающих экранных конструкций вдоль дорог, высаживание зеленых насаждений и другие мероприятия. Выбор за властями и проектировщиками, допустившими оплошность. Также можно требовать замены окон или хотя бы стеклопакетов, но, чаще всего, платить придется из своего кармана. К тому же нельзя забывать о пожарной безопасности при таких апгрейдах жилья», — предупредил специалист.

А вот бороться с грязным воздухом и пылью придется самостоятельно. И то, скорее всего, лишь частично. Как объяснил Калиновский, один из действенных способов — установка системы кондиционирования воздуха с возможностью его дополнительной фильтрации. Можно также попробовать обратиться к властям за помощью в установке, если человек малоимущий. Но дееспособному работающему гражданину в помощи, скорее всего, будет отказано. Поскольку сложно доказать факт загрязненности помещения именно выхлопами автомобилей, проезжающих под онами.

«Проблема избавления от света машин, бьющего в окна квартиры, решается посредством покупки плотных штор или жалюзи. А чтобы получить желаемый результат в судебном порядке, можно обратиться за помощью в СЭС за подтверждением обоснованности ваших претензий и условий их решения», — сказал собеседник ФАН.

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При наличии связи между вибрациями и развязкой можно обратиться к властям за помощью. В случае с социальным наймом отказать не могут.

Новострой возле новой развязки

Второй возможный сценарий — дом, который осознанно возводился рядом с развязкой. Как объяснил Калиновский, обычно такие новостройки подразумевают использование специальных технологий, нивелирующих воздействие внешних раздражителей, что делает пребывание в квартире комфортным. Но перед заселением лучше самостоятельно убедиться, что все возможные меры предприняты, посоветовал он.

«При заселении в новую квартиру надо обратить внимание на стеклопакеты. Его звукоизолирующие свойства должны быть высокими. Для этого в нем объединены стекла разной жесткости. Кроме того, для защиты от шума в качестве внутреннего стекла может использоваться триплекс — многослойное стекло с внутренним слоем шумозащитной пленки, поглощающей звуковые волны в самом широком диапазоне частот. Дальше удостоверьтесь, чтобы створка плотно прилегала к раме. Также убедитесь, что уплотнитель правильно установлен, иначе он может поспособствовать прониканию шума», — предупредил эксперт.

Агентство городских новостей Москва / Владимир Новиков / пресс-служба мэра и правительства Москвы

По словам Калиновского, для защиты от смога и пыли можно установить приборы компактной вентиляции. Причем существуют варианты по компактной вентиляции для квартир с вытяжкой и без нее. Во втором случае прибор немного больше по размерам, но он еще и вытягивает отработанный воздух наружу.

По данным исследования «ЦИАН.Аналитика», средняя стоимость квартир в новостройках выросла за 2021 год на 33%. Причем рост цен в городах-миллионниках оказался немного меньше — 29%, с 88,1 до 114 тыс. рублей за квадратный метр жилья.