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Ценные бумаги «Яндекса» подорожали на фоне закрытия сделки с Uber

  /   Обновлено: 21 декабря 2021 17:30
Экономика
Ценные бумаги «Яндекса» подорожали на фоне закрытия сделки с Uber
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 21 декабря. Российский IT-гигант успешно закрыл сделку по приобретению доли Uber в сервисах «Лавка», «Доставка», «Еда» и бизнесе по беспилотникам.

Сделка, прошедшая между корпорацией «Яндекс» и компанией Uber оценивалась в миллиард долларов. «Яндекс» выкупил доли американского предприятия в нескольких бизнесах.

«В результате сделки "Яндекс" рассчитывает ускорить темпы развития бизнеса на быстрорастущем рынке электронной коммерции и фудтеха за счет более тесной интеграции сервисов и упрощения управленческих процессов», — заявляли в конце лета в компании, комментируя готовящуюся сделку.

«Яндекс» купил у Uber 4,5% акций в совместном предприятии MLU B.V. Теперь доля фирмы достигает 71%. Также гигант сможет в течение двух лет выкупить остаточную долю Uber по цене от 1,8 до 2 млрд долларов. Представители обеих команд заверяют, что будут и дальше вместе развивать сервисы такси, аренды самокатов и каршеринга в «Яндекс.Такси».

Акции «Яндекса» во время торговой сессии на фоне новостей о закрытии сделки с Uber поднялись в цене сразу на 1,69% и продавались по 4,55 тыс. рублей за одну штуку.

Накануне управляющий директор технологической корпорации Тигран Худавердян отметил в комментарии РБК, что «Яндекс» начнет предоставлять особые финансовые услуги для отечественных потребителей.

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