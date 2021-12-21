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Маткапитал будет индексироваться в России по фактической инфляции

Экономика
Маткапитал будет индексироваться в России по фактической инфляции
unsplash.com  /  Tanaphong Toochinda

Москва, 21 декабря. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 февраля 2022 года материнский капитал будет индексироваться по фактической инфляции. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Ранее маткапитал ежегодно корректировался с учетом темпов роста инфляции. Он устанавливается законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. Теперь это пособие будет ежегодно пересматриваться с 1 февраля, исходя из индекса роста потребительских цен за прошлый год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым кабмином.

Материнский капитал — мера господдержки российских семей по национальному проекту «Демография». С 1 января 2020 года материнский семейный капитал выдается россиянам при рождении первенца.

Властям РФ предложили одобрить применение маткапитала для приобретения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Соответствующую инициативу в кабмин выдвинули крупные риелторские фирмы.

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