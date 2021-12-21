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Основатель SuperJob Захаров назвал способ увеличения зарплаты

Экономика
Основатель SuperJob Захаров назвал способ увеличения зарплаты
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 21 декабря. Россияне, сменившие профессию в последнее время, стали зарабатывать больше, рассказал в эфире Общественной Службы Новостей основатель и глава портала SuperJob.ru Алексей Захаров.

По его словам, сейчас люди зачастую бояться менять работу из-за нестабильной ситуации. Например, сфера общепита сейчас испытывает дефицит кадров, в связи с чем зарплаты работников увеличиваются.

«Потому что люди, которые там работали на невысоких должностях, один раз потеряли работу, а подушки безопасности не было. Люди не хотят туда идти, потому что знают, что снова потеряют работу. Есть отрасли, например, IT, медицина, алкоголь, где все цветет и пахнет, а есть остальная экономика, где инфляция поедает то, что есть. Те люди, которые не боятся менять работу, учатся, в ситуации кризисов прибавляют себе 20-50% к зарплате в течение года», — объяснил Захаров.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что зарплаты россиян растут не только в номинальном, но и в реальном значении. Как неоднократно говорил российский лидер, борьба с бедностью — ключевой приоритет государства.

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захаров зарплаты рынок труда
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