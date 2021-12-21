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Роберт Паттинсон продумал психологию Бэтмена на два фильма вперед
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Роберт Паттинсон продумал психологию Бэтмена на два фильма вперед

Общество
Роберт Паттинсон продумал психологию Бэтмена на два фильма вперед
Кадр из фильма «Бэтмен»

Лос-Анджелес, 21 декабря. Британский актер Роберт Паттинсон поделился планами на будущее проектов о Темном рыцаре режиссера Мэтта Ривза. Исполнитель главной роли намекнул, что не против снова сыграть Бэтмена.

Премьера «Бэтмена» запланирована на весну 2022 года, однако создатели уже уверены в успехе картины. Так, звезда проекта Роберт Паттинсон ответственно подошел к работе над образом Темного рыцаря и даже продумал его эмоциональное развитие на два фильма вперед. Об этом сообщает издание Empire, цитируя актера.

«Я составил своего рода карту того, где психология Брюса будет развиваться еще в двух фильмах», — поделился Паттинсон.

Актер также отметил, что с удовольствием воплотил бы свои задумки в будущих проектах. Продюсер Дилан Кларк также убежден, что фильм оставит свой след в истории экранизаций комиксов про Бэтмена. Он подчеркнул: задача создателей — заложить прочный фундамент, на котором можно будет построить еще множество проектов в киновселенной.

Издание Empire также поделилось новыми обложками будущей премьеры «Бэтмена». Постеры продемонстрировали образы Паттинсона в образе Рыцаря Готэма и Женщину-кошку в исполнении Зои Кравиц.

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кино бэтмен Паттинсон
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