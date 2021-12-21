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Киану Ривз рассказал о разговоре с главой студии Marvel

  /   Обновлено: 21 декабря 2021 17:21
Общество
Киану Ривз рассказал о разговоре с главой студии Marvel
Кадр из фильма «Джон Уик»

Вашингтон, 21 декабря. Американский актер, звезда фильмов «Матрица» и «Джон Уик» Киану Ривз рассказал, что встречался с главой студии Marvel Кевином Файги для обсуждения участия в будущих проектах.

По словам актера, ему понравился продюсер, но они не договорились о чем-то конкретном, передает издание Screenrant.

«Да, мы встретились, и Кевин Файги оказался классным мужиком. Но пока что мы ни к чему не пришли», — заявил Ривз.

Файги ранее хотел привлечь знаменитого актера в киновселенную Marvel. 16 декабря на экраны вышел фильм «Матрица: Воскрешение», в котором Ривз вновь сыграл роль главного героя Нео. Режиссером картины стала Лана Вачовски, в этот раз без свой сестры Лилли, которая на время прекратила работу в кино и начал заниматься живописью. По прогнозам аналитиков, сборы киноленты в США превысят 100 млн долларов. Проект вышел на больших экранах и стриминговой платформе HBO Max.

Ранее Ривз во время большого интервью для издания Esquire рассказал о желании сыграть какого-нибудь персонажа из киновселенной Marvel. По словам артиста, существуют несколько режиссеров, с которыми он хотел бы поработать.

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Все новости / Общество / Киану Ривз рассказал о разговоре с главой студии Marvel
киану ривз матрица marvel
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