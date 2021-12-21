Шойгу анонсировал серийные поставки гиперзвуковых ракет «Циркон»

Москва, 21 декабря. Серийные поставки российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» начнутся с 2022 года, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

На расширенном заседании коллегии военного ведомства министр заявил, что количество носителей высокоточного оружия средней и большой дальности увеличится на 30% к 2026 году. Он отметил, что новейшие ракеты «Циркон» уже скоро начнут поставляться ВМФ РФ.

«Завершаются государственные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты морского базирования "Циркон". Со следующего года начнутся ее серийные поставки», — подчеркнул он.

Ранее военные эксперты заявили, что США не смогли создать эффективную систему для перехвата российских гиперзвуковых ракет. Американские ВМС признали, что из-за «Цирконов» они фактически беззащитны перед РФ, передает Infox.