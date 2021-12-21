В Шереметьево встретили освобожденного из тюрьмы в США россиянина Олега Никитина

В аэропорту Шереметьево приземлился самолет с россиянином Олегом Никитиным на борту. Осужденного гражданина Российской Федерации встречали супруга Наталья, глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада, президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

Гражданин Российской Федерации Олег Никитин был арестован американскими властями в декабре 2019 года по обвинению в нарушении санкционной политики. Изначально он получил срок в три года, но был отпущен через два.

Супруга россиянина Наталья Никитина, получив радостную новость, прилетела встречать мужа из Санкт-Петербурга. Она призналась, что сегодняшний день для нее, как День Победы. Наталья рассказала, что неоценимую помощь в освобождении Олега Никитина на месте им оказывала российский консул в США Надежда Шумова. Заключенному пришлось отсидеть в нескольких тюрьмах. При каждой возможности он всегда выходил на связь с женой.

«Он — молодец, он — настоящий мужчина, он все выдержал, не сдался, никого не предал. Он как мог держался, взял вину на себя. Хорошо отработали наши адвокаты. Были, конечно, и погрешности, мы очень много делали их работы за них. Но в итоге, судья нам попался белый, республиканец, и это тоже сыграло свою роль», — рассказала счастливая супруга.

Наталья выразила благодарность за поддержку Максиму Шугалею, который был рядом с первого дня, поддерживал и давал грамотные советы. Чтобы встретить соотечественника, президент Фонда защиты национальных ценностей даже отменил командировку за границу.

«Сегодня замечательный день. Наконец-то возвращается из США из заключения Олег Никитин. Долго шли к этому, и я могу сказать, что за это время мы познакомились с его семьей. У него замечательная жена, замечательные дети. Дети очень сильно помогали мне в работе. А могу сказать, что это маленькая очередная победа России над американским беспределом. Над этим беззаконием, которое творится. Которое показывает гнилостность этой системы, с которой сами американцы уже даже не могут справится. Полное безразличие к людям своей страны и тем более чужих стран», — высказался Максим Шугалей.

Встретить россиянина приехала и Мира Тэрада, тоже бывшая американская заключенная. Ей в свое время пришлось отсидеть в американской тюрьме 888 дней.

«Ровно семь месяцев назад я находилась в этом же аэропорту, прилетала из своего заключения. Прекрасно понимаю переживания его семьи, прекрасно понимаю переживания Олега. От встречи жду только того, чтобы Олег был радостный, был в хорошем здравии и жду счастливой встречи. И жду решения Олега по дальнейшим планам. Надеюсь, что он присоединится к нам в борьбе с несправедливостью и в борьбе за восстановлением своих прав и прав других граждан», — высказала свои надежды Мира Тэрада.

После более чем двухчасового ожидания у створок дверей выхода из зоны прилета журналисты и близкие, наконец, увидели Олега. Задержку он объяснил необходимыми процедурами работы российских пограничных служб. Россиянин рассказал, что чувствует себя хорошо, хоть и немного устал. Он испытывает огромное облегчение и удовольствие от долгожданного возвращения на Родину.

«Тюрем было много, тюрьмы все совершенно разные. Я не могу сказать, что ко мне относились хуже, чем к другим. Это тюрьма, это не санаторий и поэтому всем было одинаково плохо», — вспоминает Олег Никитин.

Олег рассказал, что на протяжении последних трех суток его перевозили из одной тюрьмы в другую, и все это время он находился под круглосуточным контролем четырех конвоиров.

«Сложность вот этой системы, в которую ты попадаешь и от тебя ничего не зависит, она катастрофична. Слава богу, мне помогала не только моя семья. Мне помогали и сотрудники Министерства иностранных дел, которые постоянно всем звонили. Они стучались в эти двери, которые закрыты, они разговаривали с людьми, которые не хотят разговаривать. Это какой-то не только талант, это какое-то упорство. И у них получилось со мной», — добавил россиянин.

На вопрос чего он больше всего желает в данный момент, Олег признался, что хочет, как можно быстрее оказаться дома, увидеть своих детей. А они, специально к приезду отца, нарядили елку и ждут его появления.