Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 декабря 17:43
17:41
Видео
В Шереметьево встретили освобожденного из тюрьмы в США россиянина Олега Никитина
17:39
Политика
Американист Дробницкий предсказал сокрушительный провал Польши после сравнения Белостока и Смоленска
17:37
Происшествия
Госдума в первом чтении приняла законопроект о пожизненном заключении педофилов
17:37
Происшествия
Один человек пострадал при пожаре в частном доме в подмосковных Люберцах
17:30
Экономика
Ценные бумаги «Яндекса» подорожали на фоне закрытия сделки с Uber
17:29
Общество
Инфекционист Акинфиев предупредил, что паросмия при COVID-19 может не поддаваться лечению
17:28
Происшествия
Легковой автомобиль перевернулся на юго-западе Петербурга
17:23
Экономика
Маткапитал будет индексироваться в России по фактической инфляции
17:23
Экономика
Основатель SuperJob Захаров назвал способ увеличения зарплаты
17:23
Общество
Роберт Паттинсон продумал психологию Бэтмена на два фильма вперед
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Жители Красноярска спасли вышедшую из леса косулю на улице Брянской

Общество
Жители Красноярска спасли вышедшую из леса косулю на улице Брянской
gov39.ru  /  Пресс-служба правительства Калининградской области

Красноярск, 21 декабря. Прохожие заметили косулю, которая «прогуливалась» по улице Брянской. Это уже второй случай за последнюю неделю, когда местные жители встречают в городе животных.

Горожане обратились за помощью к охотинспекторам. Специалисты выехали по указанному адресу и поймали косулю. Животное было передано ветеринарам. Врачи диагностировали у парнокопытного травмы и отправили его в специализированный центр на реабилитацию.

После выздоровления косулю снова выпустят в естественную среду обитания. На данный момент она находится под присмотром медиков, которые следят не только за ее самочувствием, но и за рационом питания.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Жители Красноярска спасли вышедшую из леса косулю на улице Брянской
красноярск хорошие новости россии спасение животного
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать