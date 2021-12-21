Жители Красноярска спасли вышедшую из леса косулю на улице Брянской

Красноярск, 21 декабря. Прохожие заметили косулю, которая «прогуливалась» по улице Брянской. Это уже второй случай за последнюю неделю, когда местные жители встречают в городе животных.

Горожане обратились за помощью к охотинспекторам. Специалисты выехали по указанному адресу и поймали косулю. Животное было передано ветеринарам. Врачи диагностировали у парнокопытного травмы и отправили его в специализированный центр на реабилитацию.

После выздоровления косулю снова выпустят в естественную среду обитания. На данный момент она находится под присмотром медиков, которые следят не только за ее самочувствием, но и за рационом питания.