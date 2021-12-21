Россиянам в новом году предложат новый продукт рассрочки

Москва, 21 декабря. Сбербанк намеревается протестировать продукт рассрочки buy now pay later или «покупай сейчас, плати позже».

Заместитель председателя правления «Сбера» Кирилл Царев отметил в комментарии журналистам, что в будущем году кредитная организация приступит к пилотному использованию рассрочки по схеме BNPL.

Впервые продукт, построенный на данном принципе, появился в стране в апреле благодаря «Тинькофф». Соответствующий проект финансовой организации называется «Долями». Подобная система вмещает возможности онлайн-эквайринга и программ рассрочки. Потребители получают возможность платить за покупаемый товар частями, при этом продавцы сразу же получают всю сумму на свой счет.

Сбербанк имеет другой продукт рассрочки под названием «Покупай со Сбером». Однако представитель банка поясняет, что он отличается от того, что будет тестироваться в будущем году.

«BNPL — это чуть-чуть другой продукт. У них две разные чуть-чуть юридические механики: у потреба в виде рассрочки и у BNPL. Мы сейчас просто эту альтернативную механику разрабатываем, мы уже понимаем, как она будет выглядеть», — комментирует Царев.

Предполагается, что Сбербанк предложит все эти продукты рассрочки, а впоследствии будет анализировать, какой из них пользуется повышенной востребованностью и у каких категорий населения.

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