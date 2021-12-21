Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 декабря 17:43
17:41
Видео
В Шереметьево встретили освобожденного из тюрьмы в США россиянина Олега Никитина
17:39
Политика
Американист Дробницкий предсказал сокрушительный провал Польши после сравнения Белостока и Смоленска
17:37
Происшествия
Госдума в первом чтении приняла законопроект о пожизненном заключении педофилов
17:37
Происшествия
Один человек пострадал при пожаре в частном доме в подмосковных Люберцах
17:30
Экономика
Ценные бумаги «Яндекса» подорожали на фоне закрытия сделки с Uber
17:29
Общество
Инфекционист Акинфиев предупредил, что паросмия при COVID-19 может не поддаваться лечению
17:28
Происшествия
Легковой автомобиль перевернулся на юго-западе Петербурга
17:23
Экономика
Маткапитал будет индексироваться в России по фактической инфляции
17:23
Экономика
Основатель SuperJob Захаров назвал способ увеличения зарплаты
17:23
Общество
Роберт Паттинсон продумал психологию Бэтмена на два фильма вперед
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Россиянам в новом году предложат новый продукт рассрочки

  /   Обновлено: 21 декабря 2021 17:17
Экономика
Россиянам в новом году предложат новый продукт рассрочки
Пресс-служба Сбербанка

Москва, 21 декабря. Сбербанк намеревается протестировать продукт рассрочки buy now pay later или «покупай сейчас, плати позже».

Заместитель председателя правления «Сбера» Кирилл Царев отметил в комментарии журналистам, что в будущем году кредитная организация приступит к пилотному использованию рассрочки по схеме BNPL.

Впервые продукт, построенный на данном принципе, появился в стране в апреле благодаря «Тинькофф». Соответствующий проект финансовой организации называется «Долями». Подобная система вмещает возможности онлайн-эквайринга и программ рассрочки. Потребители получают возможность платить за покупаемый товар частями, при этом продавцы сразу же получают всю сумму на свой счет.

Сбербанк имеет другой продукт рассрочки под названием «Покупай со Сбером». Однако представитель банка поясняет, что он отличается от того, что будет тестироваться в будущем году.

«BNPL — это чуть-чуть другой продукт. У них две разные чуть-чуть юридические механики: у потреба в виде рассрочки и у BNPL. Мы сейчас просто эту альтернативную механику разрабатываем, мы уже понимаем, как она будет выглядеть», — комментирует Царев.

Предполагается, что Сбербанк предложит все эти продукты рассрочки, а впоследствии будет анализировать, какой из них пользуется повышенной востребованностью и у каких категорий населения.

Если у вас имеется дебетовая карта, важно уточнить, присутствует ли на ней овердрафт, а также следует выяснить, имеется ли на карте задолженность, советует гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Россиянам в новом году предложат новый продукт рассрочки
сбербанк покупка тинькофф рассрочка BNPL Долями Покупай со Сбером
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать