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Технология датировки минералов с помощью пирита оказалась более точной и эффективной

  /   Обновлено: 21 декабря 2021 17:09
Наука
Технология датировки минералов с помощью пирита оказалась более точной и эффективной
wikipedia.org

Москва, 21 декабря. Российские ученые смогли научно доказать эффективность анализа горных минералов с помощью пирита. Технология оказалась наиболее точной.

В настоящее время распространена изотопная датировка горных пород. Однако данный метод имеет существенные недостатки — он дорогой и сложный. Специалисты предложили использовать для этих целей пирит, передает Planet Today.

Авторы работы применили в своем исследовании уран, торий и гелий. Выяснилось, что методика позволяет оценить периоды развития минералов на основе разложения описанных изотопов.

Ученые из Университета Яншань в Китае ранее создали материал под названием AM-III, который превосходит по прочности алмаз и обладает многими свойствами стекла.

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минерал пирит датировка
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