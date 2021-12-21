Технология датировки минералов с помощью пирита оказалась более точной и эффективной

Москва, 21 декабря. Российские ученые смогли научно доказать эффективность анализа горных минералов с помощью пирита. Технология оказалась наиболее точной.

В настоящее время распространена изотопная датировка горных пород. Однако данный метод имеет существенные недостатки — он дорогой и сложный. Специалисты предложили использовать для этих целей пирит, передает Planet Today.

Авторы работы применили в своем исследовании уран, торий и гелий. Выяснилось, что методика позволяет оценить периоды развития минералов на основе разложения описанных изотопов.

Ученые из Университета Яншань в Китае ранее создали материал под названием AM-III, который превосходит по прочности алмаз и обладает многими свойствами стекла.