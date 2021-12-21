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Зрители «Сватов» остались разочарованы продолжением сериала

Общество
Зрители «Сватов» остались разочарованы продолжением сериала
Кадр из сериала «Сваты»  /  Идущий к мечте / СВАТЫ 7

Киев, 21 декабря. Сериал «Сваты» стартовал на украинском телевидении после затянувшегося ожидания премьеры. Однако зрители прохладно встретили новый сезон знаменитого ситкома.

Новый сезон сериала «Сваты» долгое время оставался без даты премьеры, оказавшись в производственном «аду» на фоне пандемии. Однако накануне новогодних праздников ситком наконец-то добрался до зрителей и был встречен неожиданно скептично. Разочарованные поклонники сериала поделились своими впечатлениями в соцсетях, в том числе во «ВКонтакте».

«Мне кажется, это совсем не те «Сваты». Нет той атмосферы с этими фантазиями, гонками»;

«Как-то все теперь уж слишком молодежно, не так, как в прежних смешных сериях»;

«Нет, не то, к сожалению, и не те. Да и вообще — все не так!» — написали интернет-пользователи.

Некоторые зрители отметили, что шоураннерам следовало остановиться и завершить сериал еще на шестом сезоне. Критике подверглись также изменения сюжетных арок персонажей и слабая режиссура ситкома, передает «Культуромания».

Российская премьера «Сватов» запланирована на 27 декабря. Сериал покажет телеканал «Россия-1».

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Все новости / Общество / Зрители «Сватов» остались разочарованы продолжением сериала
комедия сериал сваты
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