Зрители «Сватов» остались разочарованы продолжением сериала

Киев, 21 декабря. Сериал «Сваты» стартовал на украинском телевидении после затянувшегося ожидания премьеры. Однако зрители прохладно встретили новый сезон знаменитого ситкома.

Новый сезон сериала «Сваты» долгое время оставался без даты премьеры, оказавшись в производственном «аду» на фоне пандемии. Однако накануне новогодних праздников ситком наконец-то добрался до зрителей и был встречен неожиданно скептично. Разочарованные поклонники сериала поделились своими впечатлениями в соцсетях, в том числе во «ВКонтакте».

«Мне кажется, это совсем не те «Сваты». Нет той атмосферы с этими фантазиями, гонками»;

«Как-то все теперь уж слишком молодежно, не так, как в прежних смешных сериях»;

«Нет, не то, к сожалению, и не те. Да и вообще — все не так!» — написали интернет-пользователи.