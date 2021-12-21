Минпромторг: производство автомобилей в России по итогам года вырастет на 7%

Москва, 21 декабря. Производство автомобилей в России к концу текущего года увеличится на 7%, несмотря на нехватку электронных компонентов, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, выступая на правительственном часе в Госдуме.

Во время рабочей поездки в Объединенные Арабские Эмираты в ноябре 2021 года Мантуров в беседе с журналистами сообщил, что ведомство ожидает рост производства легковых машин на 10%, а продаж — на 5-6%. По данным Росстата, производство легковушек с января по октябрь выросло на 13,1%.

Речь зашла также о производстве электрических фургонов Ford Transit в России. Выпуск запланирован через год на заводе в Елабуге. О готовности группы «Соллерс» запустить первый в нашей стране серийный выпуск легких коммерческих электрокаров стало известно в марте 2021 года.

Мантуров ранее заявил, что первый образец водородной заправки появится в РФ не позднее 2023 года. Ключевые элементы оборудования уже находятся в разработке.