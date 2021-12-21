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Дипломат Гаврилов объяснил, как «китайский козырь» России загнал НАТО в тупик

  /   Обновлено: 21 декабря 2021 17:02
Политика
Дипломат Гаврилов объяснил, как «китайский козырь» России загнал НАТО в тупик
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 21 декабря. Поддержка инициативы РФ по гарантиям безопасности со стороны Китая привела коллективный запад в замешательство.

Ни в руководстве Североатлантического альянса, ни в высшем руководстве США явно не ожидали такой реакции Пекина. Причем Вашингтон удивило не столько официальное заявление МИД КНР, сколько скорость реакции Китая.

Таким мнением с журналистом Владимиром Соловьевым поделился глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам безопасности и контролю за вооружениями дипломат Константин Гаврилов, подчеркнув, что некая нервозность США объясняется неожиданностью предложения РФ.

Как известно, Россия предложила США и НАТО разработать новые проекты по гарантиям безопасности. Эту инициативу тут же поддержали в Китае. В МИД КНР, в частности, официально заявили, что предложения Москвы значительно повышают уровень доверия между странами и серьезно снижают риск конфликтов. Сразу же после этого на своеобразный вызов РФ довольно-таки нервно и неоднозначно ответили в Белом доме. Дипломат отметил, что в Вашингтоне действительно занервничали, так как явно не ожидали такого, по сути, жеста доброй воли и уж тем более моментальной реакции КНР. Пекин тут же всему миру показал всецелую поддержку своего главного союзника, загнав тем самым НАТО в тупик.

Дипломат Гаврилов объяснил, как «китайский козырь» России загнал НАТО в тупик
Федеральное агентство новостей /

«Переговоры теперь точно состоятся и инициатива РФ будет реализована. Неожиданный китайский козырь России загнал НАТО в тупик по этому вопросу. Отвертеться уже не выйдет. Американцам теперь придется спешно сглаживать все недавние резкие заявления в адрес РФ, так как теперь это уже не просто предложение одного из крупнейших игроков, а, считай, проект двух сверхдержав», — выразил уверенность Гаврилов.

Дипломат также высмеял информационную истерику западных политиков и СМИ из-за выдуманной угрозы для Украины. По его словам, Вашингтон своими фантазиями пытается оправдать опасные маневры НАТО у российских границ. Требования США тем временем просто абсурдны. Ведь американцы, по сути, хотят, чтобы Россия вовсе отвела войска от всех своих границ, спрятав чуть ли не за Уралом. Именно для объяснения спорных, по мнению американцев, вопросов и нужна предложенная РФ площадка для переговоров. Новый формат поможет снизить градус напряженности на геополитической арене.

Ранее известный блоге Анатолий Шарий предположил, что глава МИД ЕС и многие его коллеги давно работают на «Газпром».

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Все новости / Политика / Дипломат Гаврилов объяснил, как «китайский козырь» России загнал НАТО в тупик
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