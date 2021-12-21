Фигуристка Щербакова и депутат Валуев стали заслуженными мастерами спорта

Москва, 21 декабря. Бывший боксер, депутат Николай Валуев и фигуристка Анна Щербакова получили звания заслуженных мастеров спорта России. Соответствующий приказ опубликован на сайте Минспорта.

Заслуженными мастерами спорта также стали сноубордистка София Надыршина, фристайлистка Анастасия Таталина, шашистка Тамара Тансыккужина, а также фигуристка в парном катании Александра Бойкова.

Щербакова в 2021 году победила на чемпионате мира в Швеции. Она также выигрывала три раза подряд чемпионат России в период с 2019 по 2021 год. Валуев завершил профессиональную карьеру в 2009 году, с 2005 по 2007 год он владел чемпионским поясом по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Ранее 17-летняя фигуристка Щербакова призналась в своем главном страхе. Юная спортсменка рассказала, что боится насекомых и водной живности.