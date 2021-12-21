Гендиректор АО «Ленстройтрест»: Не вижу оснований для снижения цен на жилую недвижимость

Генеральный директор АО «Ленстройтрест» Валерия Малышева рассказала в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот», какие ресурсы позволяют строительному рынку Санкт-Петербурга развиваться в условиях пандемии коронавируса, и объяснила, почему цена на недвижимость никогда не падает.

По словам Малышевой строительный рынок в сложный период локдаунов и ограничений, связанных с пандемией коронавируса, сильно поддержала субсидированная ставка по ипотеке.

«Строительную отрасль в период пандемии болтало и качало. Не могу сказать, больше или меньше, чем другие отрасли, но нам тоже досталось. Были периоды, когда в течение дня не поступало ни одного звонка, когда мы не могли показывать дольщикам готовые дома и квартиры. Но потом ввели субсидированную ипотеку, и на рынке жилой недвижимости начался бурный рост», — рассказала гендиректор «Ленстройтреста».

Государственная поддержка ипотеки, по ее словам, помогла сохранить для покупателей квартир ежемесячный ипотечный платеж практически на допандемийном уровне.

«Возросший спрос привел к росту цен на недвижимость. Но за счет снижения процентной ставки по ипотеке сумма ежемесячного платежа осталась практически той же, как до пандемии. Для покупателей психологически это оказалось важным, поскольку они не хотят переплачивать банкам», — пояснила Валерия Малышева.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Подорожание объектов недвижимости эксперт связывает с ростом цен на строительные материалы и рабочую силу. Возросший спрос на услуги доставки продуктов и товаров в период пандемии привел к дефициту рабочих на стройках. Торговые компании платят курьерам в зависимости от способа доставки товара от 40 тысяч до 100 тысяч рублей, тогда как средняя зарплата разнорабочего на стройке составляет 30-40 тысяч рублей. Чтобы удержать рабочих на стройке, пришлось поднимать им зарплату, рассказала Валерия Малышева, что сильно повлияло на рост себестоимости строительных объектов.

В связи с этим гендиректор «Ленстройтреста» не видит оснований для возможного снижения цен на новостройки в ближайшем будущем.

«Я с 2002 года не помню ситуации, чтобы ценник на жилье откатывался обратно. Стоимость строительных материалов постоянно растет. Из-за проблем с миграцией мы вынуждены поднимать зарплату строительным рабочим. Вслед за ними идет повышение зарплат инженерно-техническим специалистам, постоянно растет стоимость земельных участков. Поэтому я не вижу ни одной экономической причины для снижения цен на недвижимость», — пояснила Валерия Малышева.

Среди корректив, которые пандемия коронавируса внесла в работу компании, гендиректор «Ленстройтреста» назвала возросшую требовательность клиентов к проектно-планировочным решениям квартир и благоустройству придомовой территории. Покупатели квартир, по ее словам, уже не удовлетворяются детскими площадками для детей и скамейками для взрослых. Все чаще они интересуются, есть ли на территории зоны для выгула собак, отдельные рекреации для подростков, спортплощадки и многое другое.