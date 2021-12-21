Путин подписал закон о расширении полномочий российской полиции

Москва, 21 декабря. Глава российского государства Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий сотрудников МВД. Теперь правоохранители получили возможность проникать в жилые дома, на земельные участки и территории для задержания преступников. Кроме того, полицейские смогут оцеплять территории для поимки нарушителей закона.

Законопроект был принят Госдумой во время первого чтения в декабре 2020 года. В документе также говорится, что сотрудники полиции получили возможность вскрывать машины и проникать в них для спасения граждан. Еще правоохранители теперь имеют право требовать от граждан в случае их обращения назвать свои фамилию, имя и отчество.