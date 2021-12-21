Владимир Путин подписал закон о региональной власти

Москва, 21 декабря. Закон о региональной власти подписан президентом России Владимиром Путиным. Документ размещен на портале правовой информации.

Согласно новому закону, губернаторам разрешено избираться более чем на два срока подряд, конкретное число губернаторских сроков смогут определять непосредственно региональные законодательные собрания. Кроме того, главам регионов запрещено именоваться «президентами».

Также в законе закрепляется, что региональные нормативные акты не могут противоречить конституции и федеральным законам. Вместе с тем региональные парламенты получают возможность работать дистанционно.

Срок полномочий губернатора и региональных парламентов теперь будет составлять пять лет. Сейчас это не более пяти лет, но каждый регион сам определяет конкретные сроки.

Ранее Путин подписал закон, который предполагает очередное замораживание накопительной части пенсии. Таким образом она замораживается еще на несколько лет, вплоть до 2024 года.