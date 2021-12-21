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В США допустили, что диалог с РФ по гарантиям безопасности состоится в январе 2022 года

  /   Обновлено: 21 декабря 2021 16:54
Армия
В США допустили, что диалог с РФ по гарантиям безопасности состоится в январе 2022 года
state.gov  /  U.S. Department of State

Вашингтон, 21 декабря. Соединенные Штаты исходят из того, что переговоры с Россией по вопросам гарантий безопасности могут состояться в январе 2022 года, отметили в Госдепе США.

При этом диалог может пройти по дипломатическим каналам. Например, по линии Совета Россия – НАТО и ОБСЕ, сообщила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

«Мы видели российские предложения и комментарии по поводу их (РФ) требований безопасности», — добавила она.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что Москва ожидает от Вашингтона исчерпывающего ответа на предложения по гарантиям безопасности. У США не получится «заболтать» Россию, предупредил он.

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Все новости / Армия / В США допустили, что диалог с РФ по гарантиям безопасности состоится в январе 2022 года
путин сша госдеп сша гарантии безопасности
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