В США допустили, что диалог с РФ по гарантиям безопасности состоится в январе 2022 года

Вашингтон, 21 декабря. Соединенные Штаты исходят из того, что переговоры с Россией по вопросам гарантий безопасности могут состояться в январе 2022 года, отметили в Госдепе США.

При этом диалог может пройти по дипломатическим каналам. Например, по линии Совета Россия – НАТО и ОБСЕ, сообщила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

«Мы видели российские предложения и комментарии по поводу их (РФ) требований безопасности», — добавила она.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что Москва ожидает от Вашингтона исчерпывающего ответа на предложения по гарантиям безопасности. У США не получится «заболтать» Россию, предупредил он.