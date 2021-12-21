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Университет Триполи эвакуировали на фоне мобилизации боевиков в столице Ливии

Весь мир
Университет Триполи эвакуировали на фоне мобилизации боевиков в столице Ливии
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов, Альгирдас Микульскис

Триполи, 21 декабря. Президиум столичного университета поручил студентам, сотрудникам и преподавателям прекратить лекции и покинуть учебное заведение на фоне мобилизации боевиков в некоторых частях города.

Арабское СМИ Alsaaa 24 сообщило о прибытии вооруженных людей и бронетехники в район Айн Зара. При этом в Халля-эль-Фурджане и нескольких соседних кварталах возвели земляные и бетонные укрепления, а на улицах в Салах ад-Дине появились танки и артиллерия. Школы в перечисленных столичных районах попросили учащихся остаться дома.

Ни одна из действующих на западе страны группировок официально не взяла ответственность за происходящее в Триполи.

В ночь на 16 ноября вооруженные формирования захватили штаб-квартиру переходного Правительства национального единства (ПНЕ). Операцию осуществили боевики из триполитанских группировок. Тогда в столице приостановили деятельность финансовых и учебных организаций, наблюдались перебои с электричеством. Очевидцы сообщали о перестрелках в центральных районах Триполи.

Незадолго до этого глава бандформирования «Ас-Сумуд», разыскиваемый международным сообществом террорист Салах Бади, грозился использовать оружие и взять под контроль государственные учреждения с целью сорвать президентские и парламентские выборы.

Позже член Высшей избирательной комиссии (ВИК) Ливии Абу Бакр Марда сообщил, что общенациональный плебисцит не состоится в назначенную дату. Изначально провести голосование планировали 24 декабря.

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей ответил, что президентские выборы сорвали с целью не дать избраться фельдмаршалу Халифе Хафтару и сыну покойного экс-лидера страны Сейфу аль-Исламу Каддафи.

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ливия
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