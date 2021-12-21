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Политолог Сатановский назвал заявления Германии о «СП-2» «старой немецкой песней»

Политика
Политолог Сатановский назвал заявления Германии о «СП-2» «старой немецкой песней»
wikipedia.org  /  A.Savin / CC BY-SA 3.0

Москва, 21 декабря. Российский политолог и востоковед Евгений Сатановский ответил новому вице-канцлеру Германии Роберту Хабеку на тему газопровода «Северный поток — 2».

Ранее Хабек назвал трубопровод геополитической ошибкой немецкой политической элиты, забыв о том, сколько страна вложила в «СП-2». Он усомнился, что проект вообще пройдет сертификацию и заработает, так как при его запуске необходимо четко следовать «букве европейского законодательства». Какие именно законы может нарушить газопровод, он не уточнил.

Сатановский предостерег Германию от подобных заявлений. По словам политолога, высказывания Хабека являются «старой немецкой песней». Именно из-за таких заявлений европейских политиков ситуация обернется неприятными последствиями и начнется большая европейская война, считает он.

Политолог Сатановский назвал заявления Германии о «СП-2» «старой немецкой песней»

По словам Сатановского, в таком случае возникнет вопрос о неприкосновенности системы нынешних границ в Европе и о том, что вообще станет с Германией.

«Не будил бы он лиха? Так может отлиться…», — дал политолог совет.

Ранее аналитик издания The Washington Post Энтони Файол заявил, что газопровод «Северный поток — 2» будет запущен, несмотря на все истерики и давление со стороны США и Украины. По его словам, «Северные потоки» считаются гораздо более современными, надежными и эффективными, чем скрипящие и протекающие ГТС Украины.

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Все новости / Политика / Политолог Сатановский назвал заявления Германии о «СП-2» «старой немецкой песней»
германия сатановский северный поток 2
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