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Сиомара Кастро официально объявлена избранным президентом Гондураса

Весь мир
Сиомара Кастро официально объявлена избранным президентом Гондураса
Global Look Press  /  E]Rafael Ochoa/Xinhua

Тегусигальпа, 21 декабря. Национальный избирательный совет (CNE) Гондураса официально объявил Сиомару Кастро избранным президентом страны на период с 2022 по 2026 год. Об этом сообщил глава CNE Кельвин Агирре в ходе выступления по телевидению.

«Пленум членов Национального избирательного совета официально объявляет президентом Гондураса на четырехлетний период с 27 января 2022-го по 27 января 2026 года гражданку Ирис Сиомару Кастро Сармьенто», — заявил Агирре.

Он добавил, что кандидат от левой «Партии свободы и восстановления Гондураса» (Libre) получила 1,7 млн голосов, достаточных для ее признания в качестве первой женщины — президента центральноамериканской страны.

По данным CNE, за Кастро проголосовали 51,12% избирателей против 36,93% за ее основного оппонента от правой Национальной партии Насри Асфуру.

Сиомара Кастро официально объявлена избранным президентом Гондураса
Федеральное агентство новостей /

Через два дня после выборов Асфура нанес визит Кастро, чтобы признать свое поражение и поздравить ее с победой.

Первая женщина-президент также получила поздравления от вице-президента США Камалы Харрис в ходе недавнего телефонного звонка.

Победа 62-летней Кастро ознаменовала политические перемены в стране, которую в течение 12 последних лет возглавляла консервативная Национальная партия. Новоизбранная глава государства является женой бывшего президента Мануэля Селайи (2006–2009), который был свергнут в результате переворота.

Отношения с Китаем

С победой Сиомары Кастро судьба китайско-гондурасских отношений является одним из наиболее обсуждаемых вопросов. В ходе избирательной кампании кандидат от партии Libre обещала установить дипломатические отношения с КНР и разорвать связи с Тайванем.

Хотя один из помощников Кастро позже отказался от ее слов, заявив, что Гондурас слишком ценит отношения с США и Тайванем, многие эксперты уверены, что центральноамериканское государство рано или поздно встанет на сторону КНР.

Гондурас является одной из 15 стран, признающих Тайвань в качестве независимого государства. Обещание Кастро усилило перетягивание каната между США и Китаем за влияние над Центральной Америкой — регионом, который долгое время находился под сильным политическим и экономическим влиянием США.

«Конец дипломатического перемирия между Пекином и Тайбэем, финансовые потребности центральноамериканских правительств, растущее экономическое влияние Китая и вакцинная дипломатия постепенно отдаляют эти страны от США и сближают их с КНР», — заявил профессор Военного колледжа армии США Эван Эллис.

Еще одной причиной сближения с КНР является пребывание у власти преимущественно левоориентированных сил в ряде стран Латинской Америки.

Координатор плана правительства Кастро Уго Пино ранее заявил, что решение об установлении дипломатических отношений с Китаем не является окончательным и представители партии Libre проводят консультации с предпринимателями, профсоюзами, крестьянскими и социальными организациями.

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