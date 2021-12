Новый кадр из фильма «Аватар-2» с приемным ребенком Джейка Салли и Нейтири появился в Сети

Вашингтон, 21 декабря. Эксклюзивный кадр из фильма «Аватар-2» Джеймса Кэмерона, на котором изображен усыновленный главными героями Джейком Салли и Нейтири юноша Майкл Соккоро или Паук, опубликован в журнале Empire.

По словам продюсера Джона Ландау, мальчик был принят в семью только Салли, а Нейтири всегда его считала одним из тех, кто разрушил ее дом и убил отца. По заявлениям создателей фильма, в этот раз в кинокартине будет присутствовать, помимо эпических боев, и семейная драма.

Фильм находится на стадии постпродакшена. Выход запланирован на декабрь следующего года, передает «Культуромания».

