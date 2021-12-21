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Кабмин выделил субсидию в 50 млрд рублей на доплаты медикам

  /   Обновлено: 21 декабря 2021 16:45
Экономика
Кабмин выделил субсидию в 50 млрд рублей на доплаты медикам
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 21 декабря. Правительство России направило дополнительные 50 млрд рублей на доплаты медикам, работающим с коронавирусом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Таким образом, российские власти продолжают программу поддержки медицинских работников, в том числе предоставляя специальные социальные выплаты. Данная инициатива была реализована по решению президента РФ Владимира Путина. Чтобы персонал вовремя получил доплаты, правительство направило свыше 50 млрд рублей.

«Это без учета инициированной президентом удвоенной выплаты за работу в январские праздники для медицинских и социальных работников, которые трудятся в стационарных учреждениях социального обслуживания. Финансирование мы также предоставим», — добавил Мишустин.

Кабмин выделит 24 млрд рублей в регионы на строительство школ. Всего субсидии получат 23 региона, все они объявили о готовности к предстоящей работе. В ближайшее время на территории субъектов построят 49 современных школ и появится свыше 45 тысяч дополнительных учебных мест.

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кабмин коронавирус доплаты медикам
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