Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 декабря 17:41
17:41
Видео
В Шереметьево встретили освобожденного из тюрьмы в США россиянина Олега Никитина
17:39
Политика
Американист Дробницкий предсказал сокрушительный провал Польши после сравнения Белостока и Смоленска
17:37
Происшествия
Госдума в первом чтении приняла законопроект о пожизненном заключении педофилов
17:37
Происшествия
Один человек пострадал при пожаре в частном доме в подмосковных Люберцах
17:30
Экономика
Ценные бумаги «Яндекса» подорожали на фоне закрытия сделки с Uber
17:29
Общество
Инфекционист Акинфиев предупредил, что паросмия при COVID-19 может не поддаваться лечению
17:28
Происшествия
Легковой автомобиль перевернулся на юго-западе Петербурга
17:23
Экономика
Маткапитал будет индексироваться в России по фактической инфляции
17:23
Экономика
Основатель SuperJob Захаров назвал способ увеличения зарплаты
17:23
Общество
Роберт Паттинсон продумал психологию Бэтмена на два фильма вперед
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Российские авиастроительные предприятия выпустят более 1000 самолетов до 2030 года

Экономика
Российские авиастроительные предприятия выпустят более 1000 самолетов до 2030 года
aviastar-sp.ru  /  Акционерное общество «Авиастар-СП»

Москва, 21 декабря. Отечественные авиастроительные предприятия до 2030 года должны произвести больше тысячи воздушных судов. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Знаковым событием для отрасли в текущем году стало утверждение программы государственного гражданского заказа. До 2030 года предприятия страны должны построить свыше тысячи самолетов, сказал он на правительственном часе в Госдуме.

Сейчас, помимо развития самолетов SSJ 100 и МС-21, в РФ расширяется производство легкомоторных самолетов. Кроме того, в 2025 году планируется начать серийное производство турбовинтового регионального пассажирского лайнера, добавил Мантуров.

Правительство РФ будет стимулировать спрос на воздушные суда с отечественными двигателями. Соответствующее заявление ранее сделал премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по авиационному двигателестроению.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Российские авиастроительные предприятия выпустят более 1000 самолетов до 2030 года
минпромторг авиация самолеты авиастроение авиаотрасль
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать