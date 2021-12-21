Российские авиастроительные предприятия выпустят более 1000 самолетов до 2030 года

Москва, 21 декабря. Отечественные авиастроительные предприятия до 2030 года должны произвести больше тысячи воздушных судов. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Знаковым событием для отрасли в текущем году стало утверждение программы государственного гражданского заказа. До 2030 года предприятия страны должны построить свыше тысячи самолетов, сказал он на правительственном часе в Госдуме.

Сейчас, помимо развития самолетов SSJ 100 и МС-21, в РФ расширяется производство легкомоторных самолетов. Кроме того, в 2025 году планируется начать серийное производство турбовинтового регионального пассажирского лайнера, добавил Мантуров.

Правительство РФ будет стимулировать спрос на воздушные суда с отечественными двигателями. Соответствующее заявление ранее сделал премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по авиационному двигателестроению.