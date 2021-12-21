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Власти Туниса не смогли оплатить поставки импортного зерна

Весь мир
Власти Туниса не смогли оплатить поставки импортного зерна
flickr.com  /  Riyadh Al Balushi

Тунис, 21 декабря. Четыре иностранных судна с пшеницей на борту встали на якорь недалеко от тунисского острова Керкенна в ожидании разгрузки, объявил генеральный секретарь Главного синдиката Зернового управления в Сфаксе Адель Марзук.

По его словам, длительный простой кораблей ведет к ежедневным потерям в виде штрафов за задержку в размере от 10 до 20 тыс. долларов за каждое судно. При этом два из них стоят в порту с ноября. На борту в общей сложности находится около 77 тыс. тонн зерна. По словам чиновника, таких прецедентов экономика Туниса не наблюдала с 2011 года.

Марзук заявил, что сложившаяся ситуация угрожает серьезными последствиями не только для Зернового управления как национального учреждения, но и для государства и граждан. Он предупредил, что данное явление широко распространено и в других торговых портах страны.

Тунис переживает тяжелейший финансовый кризис после того, как в прошлом году экономика сократилась на 8,8%, а дефицит бюджета достиг минимального уровня в 11,4%. В июле агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг государства с «B» до «–B» на фоне тупика в переговорах властей с Международным валютным фондом.

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тунис
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