Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 декабря 17:41
17:39
Политика
Американист Дробницкий предсказал сокрушительный провал Польши после сравнения Белостока и Смоленска
17:37
Происшествия
Госдума в первом чтении приняла законопроект о пожизненном заключении педофилов
17:37
Происшествия
Один человек пострадал при пожаре в частном доме в подмосковных Люберцах
17:30
Экономика
Ценные бумаги «Яндекса» подорожали на фоне закрытия сделки с Uber
17:29
Общество
Инфекционист Акинфиев предупредил, что паросмия при COVID-19 может не поддаваться лечению
17:28
Происшествия
Легковой автомобиль перевернулся на юго-западе Петербурга
17:23
Экономика
Маткапитал будет индексироваться в России по фактической инфляции
17:23
Экономика
Основатель SuperJob Захаров назвал способ увеличения зарплаты
17:23
Общество
Роберт Паттинсон продумал психологию Бэтмена на два фильма вперед
17:21
Общество
Киану Ривз рассказал о разговоре с главой студии Marvel
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Гендиректор «Ленстройтрест» Малышева рассказала о трендах на рынке жилья Петербурга

Экономика
Гендиректор «Ленстройтрест» Малышева рассказала о трендах на рынке жилья Петербурга
gov.spb.ru  /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 21 декабря. Программа льготной ипотеки серьезно повлияла на сферу строительства и рынок жилья Санкт-Петербурга. Об этом в эфире Медиагруппы «Патриот» рассказала генеральный директор АО «Ленстройтрест» Валерия Малышева.

По ее словам, за последние два года рынок претерпел серьезные изменения. Например, были периоды, когда телефоны риелторских агентств молчали, и моменты активного спроса, когда клиенты выстраивались в очередь на просмотр объектов. Малышева подчеркнула, что в один момент аналитики начали даже говорить о том, что средний месячный платеж, несмотря на сниженную ставку, вернулся на допандемийный уровень.

«Потом у нас начался период резкого роста себестоимости и у нас бывали моменты, когда мы не успевали в банк обновлять цифры капиталопроекта. Этот процесс не остановился. Были перебои с рабочей силой у наших подрядчиков, то есть такая очень многофакторная комплексная ситуация, которая влияет на девелопмент и влияла», — добавила гендиректор «Ленстройтреста».

Как сообщили ранее аналитики ЦИАН, средняя стоимость квадратного метра в российских новостройках выросла за год на 33%. При этом в городах-миллионниках рост цен оказался меньше.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Гендиректор «Ленстройтрест» Малышева рассказала о трендах на рынке жилья Петербурга
жилье строительство малышева недвижимость
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать