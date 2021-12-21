Гендиректор «Ленстройтрест» Малышева рассказала о трендах на рынке жилья Петербурга

Санкт-Петербург, 21 декабря. Программа льготной ипотеки серьезно повлияла на сферу строительства и рынок жилья Санкт-Петербурга. Об этом в эфире Медиагруппы «Патриот» рассказала генеральный директор АО «Ленстройтрест» Валерия Малышева.

По ее словам, за последние два года рынок претерпел серьезные изменения. Например, были периоды, когда телефоны риелторских агентств молчали, и моменты активного спроса, когда клиенты выстраивались в очередь на просмотр объектов. Малышева подчеркнула, что в один момент аналитики начали даже говорить о том, что средний месячный платеж, несмотря на сниженную ставку, вернулся на допандемийный уровень.

«Потом у нас начался период резкого роста себестоимости и у нас бывали моменты, когда мы не успевали в банк обновлять цифры капиталопроекта. Этот процесс не остановился. Были перебои с рабочей силой у наших подрядчиков, то есть такая очень многофакторная комплексная ситуация, которая влияет на девелопмент и влияла», — добавила гендиректор «Ленстройтреста».

Как сообщили ранее аналитики ЦИАН, средняя стоимость квадратного метра в российских новостройках выросла за год на 33%. При этом в городах-миллионниках рост цен оказался меньше.