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Столтенберг сообщил о планах провести заседание Совета Россия — НАТО в начале 2022 года

Армия
Столтенберг сообщил о планах провести заседание Совета Россия — НАТО в начале 2022 года
ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 21 декабря. Североатлантический альянс планирует уже в начале 2022 года провести заседание Совета Россия — НАТО, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

По его словам, переговоры должны помочь сторонам урегулировать разногласия, возникшие между Москвой и Брюсселем в последнее время.

«Мы готовы вести диалог. И в моих намерениях — созвать заседание Совета Россия — НАТО в начале следующего года, сесть за стол переговоров и обсудить очень серьезные вопросы с Россией», — сказал Столтенберг.

Ранее он сообщил, что НАТО получила предложенные Россией проекты соглашений по гарантиям безопасности. По словам генсека, Альянс готов работать над укреплением доверия с РФ. В то же время он отверг идею конференции о сферах влияния держав, передает RT.

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россия нато столтенберг переговоры
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