ИП музыканта Александра Градского ликвидировали

Москва, 21 декабря. ИП известного музыканта Александра Градского было автоматически ликвидировано в день его смерти.

ИП было зарегистрировано 1 сентября 2011 года. Ликвидация из реестра малого и среднего предпринимательства произошла автоматически 28 ноября, выяснил ФАН. Именно в этот день наставник шоу «Голоc» скончался в возрасте 72 лет. Его похоронили на Ваганьковском кладбище Москвы.

Новым руководителем театра «Градский Холл» стал 76-летний композитор Алексей Рыбников, известный по рок-опере «Юнона и Авось». Он вступил в должность 14 декабря. Театр будет носить старое название.