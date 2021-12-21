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ИП музыканта Александра Градского ликвидировали

  /   Обновлено: 21 декабря 2021 16:31
Общество
ИП музыканта Александра Градского ликвидировали
Global Look Press  /  Gennadii Sergeev/Russian Look

Москва, 21 декабря. ИП известного музыканта Александра Градского было автоматически ликвидировано в день его смерти.

ИП было зарегистрировано 1 сентября 2011 года. Ликвидация из реестра малого и среднего предпринимательства произошла автоматически 28 ноября, выяснил ФАН. Именно в этот день наставник шоу «Голоc» скончался в возрасте 72 лет. Его похоронили на Ваганьковском кладбище Москвы.

Новым руководителем театра «Градский Холл» стал 76-летний композитор Алексей Рыбников, известный по рок-опере «Юнона и Авось». Он вступил в должность 14 декабря. Театр будет носить старое название.

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ип градский градский холл
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