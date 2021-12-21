Минобороны РФ полностью перевооружило первый полк комплексов «Авангард» с гиперзвуковыми ракетами

Москва, 21 декабря. Вооруженные силы России полностью перевооружили первый ракетный полк на комплексы «Авангард» с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Во время своего выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны Шойгу отметил, что в двух ракетных полках РВСН были поставлены на боевое дежурство первые пусковые установки комплекса «Ярс».

«В Ракетных войсках стратегического назначения завершено перевооружение первого ракетного полка на ракетный комплекс "Авангард" с межконтинентальными баллистическими ракетами, оснащенными гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками», — уточнил министр.

Также в ходе заседания Шойгу рассказал, что в 2022 году на вооружение войск РВСН поступит 21 пусковая установка с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс», «Авангард» и «Сармат».