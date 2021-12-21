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Композитор Алексей Рыбников полностью заменил Градского в его театре

  /   Обновлено: 21 декабря 2021 16:30
Общество
Композитор Алексей Рыбников полностью заменил Градского в его театре
Global Look Press  /  Genrietta Peryan/Russian Look

Москва, 21 декабря. Театр «Градский Холл» продолжит работать после смерти руководителя и музыканта Александра Градского. Его дела полностью перенял композитор Алексей Рыбников, известный по опере «Юнона и Авось».

Градский ушел из жизни 28 ноября. С тех пор будущее наследия композитора — театра «Градский Холл» — оказалось в подвешенном состоянии, по словам сына артиста. Однако учреждение культуры продолжит работать, новым руководителем стал Рыбников.

Как стало известно ФАН, композитор вступил в должность 14 декабря. После его назначения учреждение культуры сохранило свое полное название «Московское театрально-концертное музыкальное объединение под руководством А. Градского». «Градский Холл» является бюджетным учреждением, Рыбников полностью принял на себя обязанности покойного коллеги с момента назначения.

После смерти Градского под угрозой также оказалось будущее шоу «Гoлoc». Поклонники проекта Первого канала предложили бойкотировать передачу.

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театр градский рыбников
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