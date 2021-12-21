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Путин: США без санкции ООН бомбили Югославию под возгласы «подтявкивавших» сателлитов

  /   Обновлено: 21 декабря 2021 16:31
Армия
Путин: США без санкции ООН бомбили Югославию под возгласы «подтявкивавших» сателлитов
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 21 декабря. США под предлогом обеспечения собственной безопасности беспощадно бомбили Югославию, а также вторглись на территорию Ирака и Сирии, заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что «наиболее жесткие вещи» американцы делали без каких-либо санкций Совета Безопасности ООН. При этом сателлиты США «бежали за ними и подтявкивали».

«Югославию бомбили — под каким предлогом? Что, с санкции Совета безопасности, что ли? Где Югославия и где США? Уничтожили страну. Да, там внутренний конфликт, там свои проблемы, но кто дал право наносить удар по европейской столице? Никто. Просто так решили», — сказал Путин.

Ранее российский лидер заявил, что Москве нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии безопасности от США. Он также осудил Запад за постоянные манипуляции положениями международного права, передает RT.

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