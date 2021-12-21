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Ведущий Шейнин осадил американца Бома, критикующего ультиматум России для Запада

Политика
Ведущий Шейнин осадил американца Бома, критикующего ультиматум России для Запада
Федеральное агентство новостей

Москва, 21 декабря. Американский журналист Майкл Бом попытался раскритиковать ультиматум России Западу, но телеведущий Артем Шейнин объяснил, в чем тот не прав.

Перепалка произошла во время эфира программы «Время покажет». Шейнин рассказал, что помощники президентов России и США Юрий Ушаков и Джейк Салливан провели деловой и прагматичный разговор на тему предложений РФ по безопасности.

Майкл Бом выступил с критикой ультиматума, заявив, что практического значения переговоры Салливана и Ушакова не имели, пишет ФБА «Экономика сегодня». Шейнин ответил, что подобные заявления могут делать только люди без реальной ответственности, например, участники политических телепередач. Если бы Вашингтон не хотел налаживать диалог с Москвой, то США бы совсем не шли на контакт, указал телеведущий.

В ответ Бом сказал, что США и НАТО относятся к письменным гарантиям так же, как Россия — к обсуждению статуса Крыма.

Ведущий Шейнин осадил американца Бома, критикующего ультиматум России для Запада
Pr Scr youtube.com / Первый канал

«Не кажется ли тебе, что перечисление пунктов, которые можно и нельзя обсуждать – это уже и есть диалог, который, наконец, начался?» — поставил Шейнин на место зарвавшегося американца.

Ранее политолог-американист Рафаэль Ордуханян заявил, что США ведут лицемерную и наглую политику. По его словам, Вашингтон провоцирует Москву на контругрозы.

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россия сша шейнин майкл бом
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