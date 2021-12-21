Ведущий Шейнин осадил американца Бома, критикующего ультиматум России для Запада

Москва, 21 декабря. Американский журналист Майкл Бом попытался раскритиковать ультиматум России Западу, но телеведущий Артем Шейнин объяснил, в чем тот не прав.

Перепалка произошла во время эфира программы «Время покажет». Шейнин рассказал, что помощники президентов России и США Юрий Ушаков и Джейк Салливан провели деловой и прагматичный разговор на тему предложений РФ по безопасности.

Майкл Бом выступил с критикой ультиматума, заявив, что практического значения переговоры Салливана и Ушакова не имели, пишет ФБА «Экономика сегодня». Шейнин ответил, что подобные заявления могут делать только люди без реальной ответственности, например, участники политических телепередач. Если бы Вашингтон не хотел налаживать диалог с Москвой, то США бы совсем не шли на контакт, указал телеведущий.

В ответ Бом сказал, что США и НАТО относятся к письменным гарантиям так же, как Россия — к обсуждению статуса Крыма.

Pr Scr youtube.com / Первый канал

«Не кажется ли тебе, что перечисление пунктов, которые можно и нельзя обсуждать – это уже и есть диалог, который, наконец, начался?» — поставил Шейнин на место зарвавшегося американца.

Ранее политолог-американист Рафаэль Ордуханян заявил, что США ведут лицемерную и наглую политику. По его словам, Вашингтон провоцирует Москву на контругрозы.