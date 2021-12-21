ВМФ РФ пополнился двумя атомными подлодками «Новосибирск» и «Князь Олег»

Москва, 21 декабря. Первая серийная атомная подлодка проекта 885М «Новосибирск» и первый серийный атомный подводный крейсер проекта 955А «Князь Олег» вошли в состав российского ВМФ.

Церемонии подъема флага на новых субмаринах состоялись в Северодвинске. По видеосвязи за ними наблюдал российский президент Владимир Путин. Он поблагодарил трудовой коллектив предприятия «Севмаш», где были построены подлодки, а также отметил, что создание новых АПЛ проектов 885М и 955А не заканчивается, передает РИА Новости.

«Мы будем наращивать темпы обновления ВМФ, строить современные надводные и подводные корабли разных проектов и классов, одновременно развивать береговую инфраструктуру и, конечно, укреплять социальные гарантии военнослужащих, повышать престиж военных профессий», — сообщил он.

Российский лидер также назвал вооружение подлодок «грозной ударной силой» и напомнил, что «Князь Олег» оснащен баллистическими ракетами «Булава», а подводный крейсер «Новосибирск» — ракетами «Калибр» и «Оникс».

Ранее Путин заявил, что российские войска должны освоить современное вооружение и новые формы действия. Он также рассказал о возросшем уровне оснащенности ВС РФ новыми видами оружия.